Guillermo Farré, que mandó a River a la B, vuelve a La Bombonera

Belgrano le ganó 2 a 0 a River el partido de ida en Córdoba con goles de César Mansanelli -de penal- y César Pereyra. Y en el partido de vuelta en el Monumental, el Millonario se imponía por 1 a 0 con un tanto de Mariano Pavone y con un gol más hubiera igualado la serie y no descendido por ventaja deportiva. Pero apareció Farré y puso el 1 a 1 final para condenar al local a la B Nacional.

Embed

"Me da mucha vergüenza que me reconozcan tanto el gol y entiendo la magnitud del descenso de River pero para mí lo más importante era que habíamos ascendido a Primera División, era mi sueño y lo pude cumplir. Eso es lo que más valoré siempre", contó alguna vez el ídolo de Belgrano que tiene otra relación con River.

En 2020, con el club en orden y disfrutando del ciclo de Marcelo Gallardo, Farré reveló: "Soy hincha de River y me gustaría ir al Monumental con mis hijos". Y agregó: "La mayor bronca que tiene el hincha de River no es conmigo ni con Belgrano, sino con todo el proceso que lo llevo al descenso".

Farré, quien jugaba de volante central, es una leyenda en Belgrano. Como futbolista, jugó 327 partidos en el club, muchos como capitán y destacándose, marcó goles importantes como éste ante River y logró un ascenso a Primera División. Y como entrenador también ya hizo historia.

FARRE.webp

Tras unos meses como asistente técnico del Ruso Zielinski en Estudiantes, Farré asumió a mediados del 2021 como entrenador de Belgrano y en 2022 logró otro ascenso a Primera División y como campeón, algo histórico para el club.

Ahora, su Belgrano, que se encuentra sexto en la Liga Profesional, visitará este domingo desde las 19 a Boca y la hinchada del Xeneize lo recibirá con los brazos abiertos. En 2011, cuando estuvo como jugador, fue ovacionado. Igual, él no se prende en la chicana al Millonario.

"No, no... Disculpen, pero no me prendo en esa situación, sé que si se pone el nombre mío en la mesa es porque en algún momento estuvo todo el folclore del fútbol y hoy sigue también", comentó Farré en la previa y agregó: "Yo fui un laburante del fútbol y hoy soy lo mismo, no me prestaría a algo que lleve a una situación que se pueda malinterpretar".