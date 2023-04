Guillermo Fernández: "Necesitábamos ganar un partido así"

"Fuimos de menos a más. No estábamos teniendo la cuota de suerte necesaria pero en el segundo tiempo hubo un solo equipo, ellos se encontraron con el gol pero nosotros fuimos, la gente empujó y se nos dio", analizó Pol, el capitán de Boca.

En la misma línea, Fernández dijo que "nosotros somos los primeros que queremos ganar y que a Boca le vaya bien, pero los rivales vienen a jugarse la vida acá" y agregó: "Sabemos que estamos en un proceso nuevo, nos gusta la idea de Jorge (Almirón) y nos sentimos bien con él, llevamos pocos días pero se ve la mano de él".

Por último, el volante afirmó: "Necesitábamos un partido así, no cualquiera da vuelta un partido de Copa Libertadores y nosotros vamos a dejar todo adentro de la cancha para que la gente esté feliz". Y sobre Barco, destacó que fue un "merecido partido para él y el cariño de la gente" y deseó que "ojalá siga mejorando porque nos va a ayudar mucho".

La palabra de Valentín Barco

"Es un orgullo enorme, la gente me banca mucho y agradezco mucho el cariño, se nota en el día a día y trato de devolverlo en la cancha. Yo trato de hacer lo mejor para el equipo, ahora a seguir", expresó el lateral izquierdo de 18 años. Y confesó que los compañeros "me felicitaron y me dijeron que siga así porque saben lo que trabajé por esta oportunidad".

La palabra de Alan Varela

"Teníamos que demostrarnos a nosotros y a la gente que este equipo tiene mucho carácter, mucho huevo. Trabajamos con humildad y estamos muy felices, necesitábamos mucho este triunfo y por suerte se nos dio este partido a lo último", aseguró el volante central.

También se sumó a los elogios hacia Valentín Barco: "El 'Colo' es un fenómeno, está jugando muy bien, lo demostró en la Reserva y ahora lo está haciendo en Primera División". Y sentenció: "Arrancamos, ojalá ahora se vengan mucho más victorias".