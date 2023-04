Hinchas de Newell's le tiraron piedras al micro de Rosario Central

A pocos metros del estadio, el micro que trasladó a los jugadores de Rosario Central sufrió un ataque con piedrazos de hinchas de Newell's Old Boys.

La violencia no tiene fin en el fútbol argentino. Este domingo, en el marco del clásico rosarino, hinchas de Newell's Old Boys le tiraron piedras al micro que trasladó a los jugadores de Rosario Central a la cancha. Por suerte, no hubo heridos.