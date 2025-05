Huracán le ganó a Corinthians con suplentes antes de disputar la final del torneo

El equipo de Frank Darío Kudelka le compitió de igual a igual al conjunto brasilero pese a poner un equipo alternativo y consiguió el triunfo por la aparición de Franco Watson a los 47 minutos en el segundo palo tras un centro envenenado al área.

Huracán no solo le ganó a Corinthians, si no que también lo eliminó del torneo internacional de manera agónica. Los comandados por Dorival Júnior debían evitar la derrota ante el cuadro argentino, pero si sufrían la caída, tenían que aguardar que América de Cali no sume puntos ante Racing de Uruguay, algo que estaba pasando.

Cuando parecía que el elenco carioca se metería en los playoffs de la Copa Sudamericana, Jean Carlos Pestaña convirtió el gol de la igualdad en el partido llevado a cabo en Colombia a los 50 minutos del complemento y dejó afuera al Corinthians del campeonato.

"Estoy con madurez, alegría, satisfacción por estos jóvenes que cantan, bailan. Si hasta me hacen bailar a mí, que no puedo dar dos pasos seguidos", dijo Kudelka en las últimas horas. Y Huracán sigue triunfando y el experimentado entrenador seguirá bailando...