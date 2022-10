Huracán le ganó a Talleres y está prendido arriba

Embed

El Globo fue de menor a mayor, como el partido. Era difícil saber cómo iba a reaccionar el conjunto quemero luego del mazazo sufrido el último fin de semana, cuando perdió el clásico en el Pedro Bidegain. Sin embargo, ganar era imprescindible para levantar la cabeza ante su gente pero sobre todo para seguir con ilusiones concretas de pelear el torneo, o al menos, el ingreso a una Copa.

Y los de Diego Dabove hicieron méritos para llevarse el partido. No fueron muchos, pero menos hizo Talleres, que con varias bajas y la cabeza en la Copa Argentina (jugará en semifinales vs. Banfield), en ningún partido presentó oposición. Así, tras un primer tiempo chato en el que el Globo controló la pelota pero no lastimó, el segundo tiempo mostró un crecimiento del local a partir de sus volantes.

Esta vez fueron Santiago Hezze, la figura y autor del único gol, y Federico Fattori los que hicieron jugar a Huracán, y Franco Cristaldo, que fue ovacionado, se dedicó más a correr y meter. Después de avisar un par de veces, el equipo de Parque de los Patricios concretó: tiro libre al área de Garré que Merolla bajó hacia atrás para otro centro desde el costado de Cabral a la cabeza de Hezze, quien la mandó a guardar.

Ya en ventaja, el quemero sí logró imponerse con claridad desde el juego. Pero siempre con un rival enfrente que, incluso perdiendo, hizo muy poco. Y Huracán fue generoso, porque pudo haber metido algún otro gol, pero erró situaciones increíbles, que con otro resultado hubiesen sido remarcadas.

El Globo demostró que perder el clásico lo desinfló un poco sí, pero no lo pinchó. Tomó aire, salió a jugar y ganó. Y sigue soñando: si no le da para el torneo, se podrá conformar con entrar en alguna copa internacional. De todos modos, una gran campaña la de Huracán.