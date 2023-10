Ignacio Malcorra: "Uno sueña con hacer un gol así"

“Miguel (Russo) fue manejando la situación, me preguntó cómo me sentía porque tenía un desgarro en el sóleo. Me dijo en el clásico ‘si estás para jugar un rato, te voy a usar’. Eso es lo que se planeó y por suerte salió bien. Uno siempre sueña que quede una pelota parada. Lo importante era ganar y arrancar en un torneo en el que veníamos más o menos. Estamos todos contentos”, expresó el N°10 canalla.

Consultado sobre si Central-Newell’s es el clásico más difícil que le tocó jugar, el volante dejó en claro: “Jugué muchos, acá y en México, pero este es el más picante para mí. Por lo que va a pasar el día después: si ganás sos Dios y si perdés no podés salir de tu casa. La gente acá en Rosario lo vive así, es muy pasional”.

Y, sobre esa misma línea, ahondó sobre la presión que sienten los futbolistas cuando salen a la cancha: “Es difícil el día a día cuando las cosas no van bien. Aparte que uno está mal, bajoneado, te dicen cosas en la calle. Para mí está mal eso, pero es así. Los clásicos se juegan con tanta presión por el miedo a lo que pase después. Es difícil que salga un clásico bien jugado”.

Tras su descomunal tiro libre, Malcorra se fundió en un abrazo con sus compañeros y luego con Heinze en un episodio que fue duramente reprobado por los hinchas leprosos: "Cuando terminó el partido yo lo fui a buscar y a saludar a Heinze cuando se iba al vestuario. Le dije que es un gran técnico y lo admiro".

Por otra parte, admitió que Tevez lo llamó para llevarlo a Independiente: "Con Carlitos hablamos mucho, tenemos muy buena relación. Antes de Carlitos, cuando estaba el Ruso Zielinski, fue cuando más posibilidades tuve de ir a Independiente, pero tomé la decisión de quedarme en Central y terminar mi contrato”.