Ignacio Piatti presentó síntomas de Covid-19

Piatti no estuvo en la cancha auxiliar del club y mañana se someterá a un testeo que le corresponderá a todo el plantel, según confirmó la institución de Avellaneda.

Fértoli pasó los estudios médicos correspondientes sin secuelas y ya realizó ejercicios en el gimnasio del club.

El defensor Leonardo Sigali realizó fisioterapia por la distensión en el glúteo mayor izquierdo que sufrió en la derrota 4-2 del domingo ante Godoy Cruz en Avellaneda.

El lateral Ezequiel Schelotto, en tanto, efectuó la primera parte de la práctica a la par del plantel y luego trabajó al costado de la cancha, mientras continúa con su recuperación por la distensión en el bíceps femoral derecho.

Los futbolistas que jugaron más de 45 minutos ante Godoy Cruz llevaron a cabo tareas regenerativas y el resto efectuó circuito de pases, cuadrados de posesión y fútbol en espacios reducidos. Luego, recibieron la vacunación antigripal.

El cuerpo médico del club inmunizó a todo el plantel y cuerpo técnico como parte de la campaña de prevención de esta enfermedad.#AguanteRacing pic.twitter.com/cXLQHbwMHW — Racing Club (@RacingClub) April 6, 2021

Racing retomará los entrenamientos mañana en el Cilindro de Avellaneda.

LA CONTINUIDAD DE PIZZI NO CORRE PELIGRO"

Por otra parte, el presidente, Víctor Blanco, aseguró que la continuidad del entrenador Juan Antonio Pizzi "no corre peligro" en la previa del clásico del próximo sábado ante Independiente por el interzonal de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"La continuidad de Pizzi no corre peligro. El apoyo lo tiene siempre. No era serio hablar sobre un entrenador que tenía tres o cuatro partidos encima. La intención del club es mantener una línea y no nos vamos a apartar", señaló Blanco en diálogo con ESPN.