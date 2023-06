Incertidumbre por el futuro de Ricardo Gareca en Vélez

Tras la derrota por 2 a 0 con Belgrano en Córdoba el entrenador se comenzó a sentir mal y no pudo dar la conferencia de prensa. Y no se presentó a dirigir el entrenamiento de la mañana de este domingo. Sergio Santín y Hugo Alves, los asistentes técnicos del Flaco, estuvieron al mando de la práctica.

b7dd695f1537fe1b2abe14c264e2ad940ebdeb2e.jpeg

Por su parte, desde el club le dijeron a Diario Popular que "no es cierto" que Gareca renunció pero evitan dar más detalles. Está claro que el entrenador no la está pasando bien y está evaluando dar un paso al costado también por el pedido de su familia que no lo ven bien.

Gareca asumió el 8 de marzo de ese año como técnico de Vélez, hace menos de tres meses. "El Tigre" dirigió 12 partidos en este ciclo con un triunfo, siete empates y cuatro derrotas.

La situación es crítica: el Fortín ya coqueta con el descenso. No sólo para la temporada siguiente, donde podría comenzar último en los promedios, sino también para la actual, ya que actualmente está apenas una unidad arriba de Arsenal, el último de la tabla anual, en puesto de descenso.