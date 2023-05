Se trata de Ayrton Costa. El defensor de 23 años, que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de segundo marcador central y que regresó a principios de este año a Avellaneda luego de un exitoso paso a préstamo por Platense, habría aparecido en la órbita de emisarios ingleses.

Si bien no trascendió el club que lo pretende, sí se supo que un ojeador británico estuvo presente en el estadio Libertadores de América- Ricardo Enrique Bochini en el duelo frente a Tigre, para mirarlo de cerca. Y en las últimas horas tomó fuerza el rumor de que desde el Viejo Continente vendrán a buscarlo en el próximo mercado de pases.

De todos modos, si Ayrton Costa -que tiene contrato en Independiente hasta 2025- fuese transferido a Inglaterra a la brevedad, no podría ser inscripto para jugar en un club de la Premier League: esto es debido a que la máxima categoría inglesa cuenta con un sistema de puntos que califica a los jugadores, con el objetivo de jerarquizar la competencia.

El Governing Body Endorsement (GBE) es el permiso que necesita cualquier futbolista para ser fichado por un club de la Premier League, y el mismo se consigue superando una cierta cantidad de puntos, obtenidos en base a categorizaciones que la PL hace de las ligas del mundo, torneos continentales, minutos jugados, partidos en la selección nacional, y demás.

Sergio Ortiz encendió las alarmas en Independiente

El volante de 22 años no pudo entrenar con normalidad este martes debido a un traumatismo en la rodilla y está en duda de cara al duelo del próximo sábado por la noche ante Lanús por la fecha 18 de la Liga Profesional.

Ricardo Zielinski lo esperará hasta último momento y decidirá de acuerdo a su evolución si lo incluye en el equipo o no. En caso de no estar, el surgido en Villa Domínico sería reemplazado por el ex Vélez Agustín Mulet.

sergio ortiz.jpg Sergio Ortiz, en duda para enfrentar a Lanús.

Ortiz podría sumarse a otras dos bajas sensibles que tiene Independiente: Iván Marcone, con un desgarro en el isquiotibial, y Sergio Barreto, por un esguince de rodilla.