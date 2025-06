Boca pierde un nuevo titular indiscutido para enfrentar a Auckland City

Ayrton Costa, titular inamovible en la zaga central para Miguel Ángel Russo que demostró un gran nivel ante Benfica y Bayern Múnich, tiene un desgarro y será baja en el Xeneize para el duelo contra el equipo de Nueva Zelanda y para un posible duelo de octavos de final.

¿Quién lo reemplazará? Marcos Rojo o Marco Pellegrino ocupará su lugar ante Auckland City. Sí, Miguel tiene ese dilema entre uno de los referentes del plantel y uno de los refuerzos de este mercado de pases que aún no debutó en el Xeneize. El ex jugador de la Selección Argentina no está pasando un buen momento en el club.

Rojo aún no sumó minutos en el prestigioso certamen y en el último entrenamiento dijo que tenía una molestia y no entrenó a la par de sus compañeros. Una actitud que molestó al cuerpo técnico y al Consejo de Fútbol, que evalúa su salida del club.

Tras su buen nivel con Bayern Múnich, Lautaro Di Lollo sería una fija para la zaga central. Después, el acompañante saldrá de Rojo y Pellegrino. Además, está Rodrigo Battaglia, quien en caso de ser necesario podría jugar de central, aunque en sus primeros partidos con la camiseta xeneize en el medio, donde es su posición natural, la rompió toda.

Boca hizo grandes partidos con Benfica y Bayern Múnich, pero no tuvo suerte con los resultados y no depende de sí mismo para clasificar a octavos de final en la última fecha. El Xeneize debe golear a Auckland City (se comió 10 con Bayern y 6 con Benfica) y esperar que Bayern Múnich le gane a Benfica e imponerse por diferencia de gol al conjunto portugués (hoy los europeos tienen +6, mientras que el equipo azul y oro -1).