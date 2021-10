Independiente espera con ansias la recuperación de Laso

Laso sigue en recuperación de una distención y si llega en óptimas condiciones para el lunes, sería parte del once titular ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.



El conjunto dirigido por Julio César Falcioni viene de perder tres puntos claves ante Vélez al empatar 3-3 y buscará en su próximo encuentro seguir escalando en la tabla del torneo local. Hasta el momento, con 23 unidades se ubica quinto.



Quien no estará presente el lunes será Juan Manuel Insaurralde. La intención del entrenador es por reemplazarlo por Joaquín Laso, es por esta razón que están expectantes a su recuperación.



De no llegar el ex Central, Falcioni tiene dos alternativas: que Ayrton Costa pase a ser segundo zaguero y que vuelva a la titularidad Thomas Ortega en el lateral izquierdo o ubicar directamente en la zaga a Patricio Ostachuk.

Posible equipo titular de Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Laso u Ortega u Ostachuk, Ayrton Costa; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora; Alan Velasco, Silvio Romero y Braian Martínez.



Por otra parte, la institución de Avellaneda comunicó la continuidad de Sergio Barreto.

El jugador "firmó su nuevo contrato con Independiente. El mismo tiene una mejora salarial y su vínculo con el Rey de Copas se mantiene hasta el 31/12/2023", así lo informó el club mediante sus redes sociales.