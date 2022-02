Independiente respiró sobre el final y venció a Arsenal

Y la apuesta le salió bien, porque a quince del final logró un poco de oxígeno con un gol de Tomás Pozzo, tras un córner desde la izquierda y una serie de rebotes, que le dio la victoria por 1-0 sobre Arsenal en el estadio Ricardo Bochini - Libertadores de América. Lejos está este equipo de aquellos campeones continentales, sobre todo de los liderados por el talento del Bocha. A años luz podría decirse.

De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez sumó su primer triunfo del torneo pero debe superarse un montón si es que quiere ser protagonista de esta joven Copa de la Liga profesional que recién está desandando su segunda fecha. Tiene que mejorar sus ataques y también en defensa, ya que sobre el final la visita tuvo tres acciones claras para nivelar las cosas.

Poco y nada hizo Independiente en los 45 minutos iniciales. Entusiasmo no faltó, claridad sí. Lucas Romero intentó ordenar al equipo en el eje del mediocampo, pero no tuvo acompañamiento. y así se le hizo difícil llegar al Rojo, que intentó escalar por derecha con Alex Vigo, pero al ex River le faltó final.

Y también lo hizo con el incansable Damián Batallini por el otro flanco, pero el nuevo refuerzo tampoco tuvo lucidez para darle profundidad a los ataques. Apenas si sobre el final del segmento, el equipo que orienta tácticamente Eduardo Domínguez tuvo algo parecido a una acción de gol con un cabezazo de Leandro Fernández que buscaba una segunda puntada y no la encontró.

Del otro lado, Arsenal se paró bastante bien en defensa pero ofreció poco en ataque. Apostó a llegar a través de pelotas paradas, pero no generó peligro. Apenas asustó con un tiro libre cruzado de Lucas Brochero desde la izquierda que Sebastián Sosa dejó pasar pensando que se iba por línea de fondo y encontró a Sebastián Lomónaco, cuyo disparo se fue desviado.

Más allá de cambios de jugadores y de posiciones, a Independiente le siguió faltando claridad en la segunda mitad. Fue un poco más incisivo, pero terminó la mayoría de sus ataques con centros improductivos. Solo cuando Juan Manuel Insaurralde fue al área en alguna pelota parada estuvo cerca, como cuando a los 19 el marcador central hizo vibrar un palo con un cabezazo.

Los minutos pasaban y si bien pelota y terreno eran del Rojo, las situaciones solo llegaban de jugadas fijas, como un centro que otra vez cabeceó Insaurralde y el arquero Axel Werner sacó al córner. Pero la tercera fue la vencida.

Tras un centro desde la izquierda, sobre la media hora, la pelota le quedó servida a Tomás Pozzo, que remató con potencia al montón, el balón dio en Mauro Pittón, se desvió y se le metió junto al palo al arquero visitante. Fue un soplo de aire fresco para Independiente, que de ahí en adelante tenía todo a favor para controlar el encuentro con más tranquilidad.

Pero no. Arsenal salió de su letargo y el equipo de Avellaneda comenzó a mostrar que además de poca claridad, no tiene solidez defensiva. Tres opciones claras tuvo el equipo de Sarandí para igualar el partido, pero ya sea por una salvada de Sosa o por la falta de puntería de sus jugadores, se quedó con las ganas de sumar un punto.

Fue victoria de Independiente, con susto en el cierre y sin margen para el elogio. Eduardo Domínguez tendrá que trabajar en muchos aspectos para sacar a su equipo adelante en un torneo corto en el que dejar puntos en el camino termina siendo un pecado mortal.