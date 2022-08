Independiente: Rolfi Montenegro durísimo con Falcioni tras su palazo

“Es la primera vez que escucho que un mánager tiene más responsabilidad que un DT. Eso es en Europa. Somos Argentina. Sería lo ideal que el mánager tenga ciertos poderes. Pero no los tenemos. Dependemos de dirigentes, del presidente y sí tenemos un punto de vista, sí colaboramos y ayudamos, dando nuestro parecer a la hora de conformar un equipo. Pero me encantaría haber podido armar el equipo que tenía en mente, pero dependíamos de muchos factores. Eso hace ruido cuando se pone a un mánager en la cabeza de algo", comenzó respondiendo Montenegro.

"Me sorprendió lo que dijo, no era el momento", continuó el Rolfi, quien luego disparó en este diálogo con Radio La Red: “Dos veces me tuvo cara a cara y no me dijo nada de lo que declaró el otro día. Si lo hizo para desviar lo mal que jugó el equipo, le salió bien. Se habló de este tema, del armado y lo que pasa fuera de la cancha. Lo que importa es cómo el equipo puede funcionar y salir de este momento. Acá hay que darle más importancia a lo que es Independiente como institución y que los jugadores estén bien y darles lo mejor. A mí no me gusta pelear con nadie. Pero cuando se habla de capacidad cuando a uno no lo conocen, me molesta. Se metió directamente conmigo y molesta un poco más".

Daniel Montenegro manager independiente.jpg

Luego, también reveló que habló con Julio antes de que se fuera del club tras su llegada: "Salí del hotel, me fui a Mar del Plata, me lo crucé en la playa y estuvimos 25 minutos hablando cara a cara. También hay que mirar para adentro y hacer autocrítica de lo que uno va haciendo y de lo que se presenta en el momento".

Por último, Montenegro, quien renunció a su cargo de mánager de Independiente a fines de julio al sentirse no escuchado por la dirigencia, lamentó que su etapa no tuvo final feliz. "Pusimos el pecho, nos hacemos cargo. Siempre fuimos de ayudar, nunca a protestar, adaptándonos a lo que el club necesitaba. Siempre fuimos leales y sinceros (...) Duele porque era un proyecto lindo, se estaba tratando de organizar todo. Quiero mucho al club y entendía que era el momento para estar. Y de darle lo que uno fue aprendiendo en este momento".