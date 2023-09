Inter Miami: Lionel Messi, ni al banco en la final ante Houston

Debido a una molestia en el isquiotibial derecho, Lionel Messi se quedó fuera de la final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo.

Otra vez afuera. Lionel Messi no fue convocado en Inter Miami para la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo. El argentino hizo lo posible para llegar a este importante duelo, en el que las Garzas tienen la chance de conquistar su segundo título, pero el físico no le dio tregua.