Izquierdoz: sobre el gol anulado: "Fue una situación rara"

"Me ocurrió algo que nunca me pasó en mi carrera: el árbitro le dijo cinco veces que sacaran del medio y terminó revisando el VAR y anulando el gol. Fue una situación rara", expresó el capitán xeneize con respecto al gol anulado que pudo haberle dado la victoria a su equipo.

Y agregó: "No me gusta hablar de los árbitros. Creo que ellos hacen su trabajo, pero esto no lo vi nunca. Todos vimos que hubo contacto pero no hubo falta. Tuvo que sacar tarjeta y obligarlos a jugar".

Después se refirió al encuentro: "El partido fue parejo, aunque ellos tuvieron un poco más la posesión. Nosotros estábamos cómodos, no nos llegaban. Por esas cosas que tiene el fútbol no pudimos abrir el marcador. Hubo una jugada polémica que todos vimos, una lastima. Lo positivo es que no nos convirtieron".

"Nosotros queríamos ganar en nuestra cancha. En el segundo tiempo tuvimos más chances. Fue un partido parejo pero en ningún momento nos inquietaron."

Con respecto a la revancha del martes próximo, opinó: "Tenemos que tratar de manejar mejor los tiempos del partido. Ellos tienen buenos jugadores, cuando toman la pelota es difícil presionarlos o hacerlos equivocar. Y nos faltó ser un poco más precisos para quedar mano a mano. Son cosas a mejorar".

Por su parte, el delantero Cristian Pavón, dijo: "Dejamos todo hasta el final pero no pudo ser. No nos dieron ese gol y si lo cobraba hubiera sido todo diferente. Hay que seguir trabajando, falta un pasito más y vamos a ir a dejar todo a Brasil para ganarlo".