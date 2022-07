carlos-izquierdoz_416x234.webp

Pese a que hace un mes, cuando seguía siendo el capitán e indiscutido en el once del Xeneize, había renovado hasta diciembre, Cali, que tiene 33 años, no es considerado por Ibarra y quiere marcharse porque no quiere no jugar en el último tramo de su carrera. Estuvo convocado por última vez en el clásico frente a San Lorenzo, cuando "El Negro" lo dejó en el banco y Marcos Rojo le dedicó su gol. Después, el club sacó un parte médico indicando un traumatismo y ya no fue citado a los duelos con Talleres y Argentinos Juniors.

Tras su salida del equipo, fue apoyado por todos sus compañeros. Además del abrazo de Rojo, Darío Benedetto y Gastón Ávila lo bancaron públicamente en los micrófonos. "Me duele más porque soy muy amigo y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al Cali lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán, se cuida con las comidas, es un tipo al que no le podés decir nada, es el primero que llega y el último que se va", comentó Pipa, mientras que el defensor, antes de partir a Bélgica, expresó: "Es un ejemplo para todos los pibes. Su salida fue un baldazo de agua fría para el grupo".

No obstante, no pareciera haber cambiado su opinión Ibarra y el propio jugador fue quien le pidió a la directiva salir de Boca y pronto podría llegar a un acuerdo para continuar su carrera con otra camiseta. Lanús, Estudiantes de La Plata, Atlas y Santos Laguna de México, Sporting de Gijón son algunos de los clubes que estarían interesados en contratarlo. Además, en las últimas horas empezó a sonar fuerte en Brasil y Arabia Saudita, aunque no transcendieron los nombres de las instituciones.

Izquierdoz disputó 146 partidos en Boca desde su llegada desde Santos Laguna a mediados del 2018. Marcó siete goles y consiguió cinco títulos: Supercopa Argentina 2018, Superliga Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2019-20 y Copa de la Liga 2022.