Joan Laporta se refirió a las declaraciones de Matías Messi

"Es obvio que Messi es patrimonio del Barsa. En ese sentido, nosotros estamos muy orgullosos de haber tenido a un jugador de ese nivel, que es el mejor jugador del mundo y seguramente de la historia", comenzó elogiando al campeón del mundo el mandamás. Pero, luego, enseguida se sacó de encima el tema de los dichos del hermano.

"Pero, no quiero hablar de Messi, por favor, porque es del PSG, es jugador del PSG y no voy a hablar de jugadores que están en otro club. Por respeto al jugador y por respeto al PSG. A lo del hermano no le doy importancia. Se ha disculpado y al fin y al cabo todo lo que ha dicho es comprensible y se ha disculpado. No le doy más importancia, la verdad", respondió y cerró el tema.

Embed "Leo es patrimonio del Barcelona. No quiero comentar nada más por respeto a él y al PSG. Y lo del hermano, ya ha pedido disculpas, es comprensible y no quiero darle importancia".



Joan Laporta, sobre los dichos de Matías Messi.



@FCBarcelona pic.twitter.com/ulIYG0MyKb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 9, 2023

A mediados de 2021, Messi decidió no continuar en el Barcelona luego de 21 temporadas, provocando una conmoción en el fútbol mundial. Así, el rosarino le puso fin a su exitoso ciclo en el club catalán y fue incorporado por el París Saint Germain (PSG).