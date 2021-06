Jonatan Maidana: "Siempre mi prioridad fue volver a River"

El defensor también recordó el partido de la Libertadores en donde Enzo Pérez tuvo que estar en el arco y comentó:

Maidana no dejó pasar la oportunidad para destacar su felicidad de estar nuevamente jugando con la camiseta del Millonario y contó como fue su vuelta desde México: "Siempre mi prioridad fue volver a River y lo hice apenas supe que no seguía en México. Hablé para ver si había chances. Sabía que era difícil, pero siempre fue mi intención volver”.

“Estoy muy agradecido por todo lo que me tocó vivir en el club y no me quedan deudas en mi carrera”, continuó.

Por último habló sobre Marcelo Gallardo y su forma de dirigir al plantel: "Busca el conjunto en vez de la individualidad y el equipo responde. Hoy, Gallardo es aún más exigente que antes y esta pretemporada también arrancó de esa manera".

“Somos un buen plantel y tenemos una pretemporada completa para sumar conceptos y hacernos fuertes. Si seguimos así y captamos el mensaje de lo que quiere el técnico, vamos a andar bien”, finalizó el defensor riverplatense.

River se encuentra realizando la pretemporada en Orlando, donde jugará algunos amistosos antes de volver a los encuentros oficiales.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1407736326993203207 Circuitos de fuerza, resistencia y potencia en arena #PretemporadaRiver pic.twitter.com/Ba4tPfrIP7 — River Plate (@RiverPlate) June 23, 2021