El enganche tuvo un larga carrera en el fútbol. Se inició en Argentinos Juniors y, tras un paso por Mallorca, retornó a Argentina y debutó en Boca en 2002. Sin embargo, no encontró lugar y emigró a Colombia donde comenzó su mejor camino en el deporte.

En Once Caldas se consagró campeón de la Copa Libertadores de América en 2004. Luego tuvo un paso muy largo por otros clubes del continente. Dorados de Sinaloa, Atlético Mineiro y Universidad Católica, hasta que finalmente llegó a Paraguay.

Guaraní y Cerro Porteño fueron los clubes donde enocntró su mayor nivel. En el primero jugó desde 2007 a 2010. Luego en Cerro, estuvo desde 2011 y 2016. En ese lapso de tiempo estuvo un año en Argentina (2013-2014) cuando jugó en River.

Los casos por los cuales se lo sentenció, justamente, ocurrieron desde 2011. Justamente, la época en donde tuvo mayor nivel y fue más reconocido.

A lo largo de su juicio, Fabbro hizo diversas declaraciones que llamaron la atención. Una de ellas fue cuando, según la transcripción, dijo: "Cuando se le pregunta a la nena qué le sorprendió o le llamó la atención cuando vio mi cuerpo desnudo y dijo que nada, no quiero sonar soberbio ni nada, por eso digo si me quieren hacer estudios o analizar, pero creo que mi miembro no es normal o lo que se le dice normal, sí es un poco más grande de lo normal"