El presidente de River, Jorge Brito, reveló que su sueño máximo es traer a Lionel Messi al club y aseguró que la hinchada "la mitad más uno" de Boca "caducó".

En un juego de ida y vuelta durante una entrevista radial, Jorge Brito no dudó en afirmar que su sueño máximo es traer a Lionel Messi a River. "Mi sueño es Messi, obvio. No es algo que lo vea posible ni que lo hablemos. Hay que ser soñador. Se trata de no decir y hacer. Nosotros soñamos igual que los hinchas, pero la diferencia nuestra con los hinchas es que nuestro límite para soñar es lo posible sin poner en riesgo la economía del club”, comentó en diálogo con A Confesión de Parte de FM Milenium 106.7.