"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque (estadio del PSG). No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias. No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran", sostuvo el francés.

"Si regresas a tu país para celebrar el título de campeón del mundo, no es el torneo de Montaigu (NdeR: un campeonato juvenil en Francia)", le tiró la opción de jugar en el fútbol argentino, algo que le gustaría a Leo pero que no está seguro por la inseguridad del país, entre otras cosas. "En un punto, después la sonrisa vuelve a la normalidad", explicó sobre el semblante de Leo.

Además, dio su opinión sobre por qué ahora se observa a Leo en una mejor versión en la Selección que en el PSG. "No es fácil llevar una orquesta con tres directores. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente", analizó Henry, quien fue ayudante de campo del técnico Roberto Martínez en Bélgica durante el Mundial de Qatar.

Henry, el segundo máximo goleador de la historia de la Selección de Francia, estuvo trabajando en la transmisión en el Parque de los Príncipes y se mostró muy indignado de inmediato al escuchar los silbidos para Leo. Es un admirador más del astro argentino. “Antes un jugador cuando hacía 23-25 goles decíamos que era un delantero increíble. Messi lo hace en 3 meses. A veces me pregunto si es humano", declaró algún día.