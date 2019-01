Luego confirmó que aún no habló con el entrenador de River. “Estoy contento de que me hayan contactado para venir a jugar y que me hayan podido traer. Y claro que estoy preparado”, respondió ante la pregunta de si viene para ser titular. Después se fue rápido porque lo esperaban en la clínica Rossi para los estudios médicos correspondientes a su incorporación.

El colombiano de 20 años va a firmar contrato esta tarde por un año y medio y llega a préstamo a cambio de 500 mil euros, con una opción de compra de 3 millones, de las cuales se va a descontar el gasto de la opción en caso de hacerse efectiva. La idea es que ya hoy se saque la fotos con la camiseta de River y mañana pueda ponerse a trabajar en Ezeiza con los jugadores que no van a Mendoza.

ADEMÁS:

¿Cómo juega Jorge Carrascal, el nuevo refuerzo de River?