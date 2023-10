El correntino de 22 años se formó y debutó en 2021 en Primera División en Lanús, donde tuvo un gran rendimiento, a tal punto que Palmeiras decidió en junio del 2022 comprarle un 70% de su pase a cambio de siete millones de dólares y le hizo un contrato por cuatro años.

"El Flaco", de 1,90 metros de altura, marcó 22 goles, dio 5 asistencias en 59 partidos en el Granate y lleva 30 duelos con 5 tantos y dos pases-gol en el club brasileño.

Hijo de una ama de casa y de un padre dedicado a los embarques pesqueros, dio sus primeros pasos en el fútbol a los siete años en Club El Progreso y a los pocos meses empezó a jugar en Club Atlético Saladas. Esta institución, que se encontraba a 15 kilómetros de su pueblo (San Lorenzo), terminó fichando al delantero luego de descubrirlo en unas pruebas que habían realizado en presencia de coordinadores de Boca. Allí jugó un año hasta que dio el salto a Independiente de Avellaneda con nueve años.

En el Rojo hizo todas las inferiores, pero en Sexta sufrió una lesión que le hizo plantearse el retiro. “Tuve un problema que casi me hizo dejar el fútbol. Tenía una lesión en la cintura, en los huesos, que casi no me dejaba caminar. Pensé en dejar un tiempo, pero las ganas fueron más fuertes”, reveló López en su momento en una entrevista con La Nación.

jose-lopez-independiente_w862.webp

El Flaco llegó a entrenar con el plantel profesional bajó la dirección técnica de Ariel Holan, pero finalmente le terminaron avisando que no iba a ser tenido en cuenta. No obstante, en 2017 fue contactado por Lanús para una prueba y terminó conformando el plantel de la Quinta División del Granate durante todo ese año. En esa etapa jugó de centrodelantero, extremo y hasta mediocampista ofensivo.

En 2018 empezó la pretemporada con la Cuarta y entrenó con la Reserva, pero se terminó yendo a préstamo al Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos de la Liga Regional. Lejos de desmotivarse, López fue el goleador del equipo y pieza fundamental para el ascenso a Primera División.

jose-lopez_w862.webp

Tras su experiencia en la Liga Regional regresó al Granate y se asentó a base de goles y un gran juego aéreo. Finalmente su debut en Primera División se dio el 3 de enero de 2021, más precisamente en el empate 1-1 con Patronato. ¿Su primer gol? seis días después en el triunfo por 2-0 sobre Rosario Central. El Flaco conformó una dupla letal con José Sand, también correntino, y rápidamente su nombre escaló en la tabla de goleadores de la Liga Profesional 2021, tanto así que terminó con 13 tantos, solamente superado por Matías Tissera (14), Marco Ruben (15), Pepe Sand (15) y Julián Álvarez (18).

Ahora, José López, quien no tiene lugar en la delantera (la conforman Roni y Arthur) pero es una opción en el banco, buscará llegar a su primera final de Copa Libertadores con Palmeiras eliminando a Boca en semifinales. El "optimista" como se define compartió equipo en Palmeiras con Miguel Merentiel, hoy delantero del Xeneize y quien se perfila para ir desde el arranque junto a Edinson Cavani.