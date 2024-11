Juanfer Quintero: "Somos muy unidos, somos una familia y eso se notó"

Para Juan Fernando Quintero, la obtención de la Copa Sudamericana fue un nuevo logro a nivel continental. "La buscamos, esa fue la intención siempre. Creo que el grupo que tenemos se lo merece, somos muy unidos, somos una familia y eso se notó: lo demostramos en el partido", arrancó.

"Enfrentamos a un gran rival, pero, por todo lo que hicimos en la copa, somos justos ganadores", agregó

Por su parte, Maravilla Martínez se mostró "muy contento, todavía no lo creo. Se sufrió hasta el final, pero logramos lo que buscamos todo el año. Y creo que a lo largo del torneo demostramos que eramos merecedores de este título".

"Le agradecemos a toda la gente que nos vino a apoyar, y a la que también llenó el Cilindro", agregó Martínez. "Hace mucho tiempo que no se levantaba una copa internacional. ¡Que lo disfruten!"

Por otro lado, Gastón Martirena, autor del primer tanto del partido y una de las figuras del equipo en el certamen, confió: "Ahora no me doy cuenta de lo que logramos, pero con el transcurso de los días seguramente nos vamos a dar cuenta que entramos en la historia de esta gan institución".

"Cuando anularon el primer gol, no lo podía creer, pero sabía que me iba a quedar otro", añadió. "Les había dicho a mis compañeros y a mi familia que iba a hacer un gol. Gracias a Dios, se me dio".

Y agregó con respecto a los hinchas: "Esta gente está mal de la cabeza, mirá lo que es el estadio, yo sé que hicieron muchos sacrificios, les agradezco un montón. Es todo para ellos y mi familia".