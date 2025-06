La admiración de Pep Guardiola por Boca: "Miro cómo va a cada pelota y es como wow"

"Amo cuando en este torneo jugás contra equipos sudamericanos. Cómo te desafían, cómo compiten. Admiro cómo defienden. Miro a Boca Juniors cómo va a cada pelota y es como wow… el fin del mundo. Son estilo diferentes. Me gusta que cada partido es duro. Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice 'qué sorpresa, perdió un equipo europeo'... Bienvenidos al mundo real amigos", comentó en la conferencia de prensa previa al juego de su Manchester City ante Al-Ain.

Además, el catalán contó sobre las principales características que le atraen y el mensaje que le bajó a sus jugadores para no subestimar a los equipos sudamericanos en este certamen. Y hace bien en hacerlo: Palmeiras (por diferencia de gol con Inter Miami y le saca 3 puntos a Porto), Botafogo (le saca 3 a PSG y Atl. Madrid), Flamengo (le saca 3 a Chelsea), River (por dg sobre Inter) y Fluminense (por dg sobre Dortmund) lideran sus grupos a una fecha de la finalización de esta etapa.

"Los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles. Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición", concluyó.

El Manchester City de Guardiola integra el Grupo G con Juventus de Italia, Wydad AC de Marruecos y Al Ain de Emiratos Árabes. Debutó con un triunfo por 2 a 0 sin despeinarse y guardando jugadores ante el equipo marroquí, este domingo buscará la clasificación contra Al Ain y después cerrará su fase de grupos frente a la Juve.

Por otro lado, Luis Enrique, otro de los rutilantes nombres de los bancos de suplentes del Mundial de Clubes, expresó sobre la chance de dirigir en Sudamérica. “En Sudamérica hay clubes con mucha historia. La pasión que rodea a clubes como Boca, River, Botafogo, Santos, Palmeiras. Podría ser. No le cerraré las puertas porque nunca se sabe y estoy abierto a todo”, deslizó el español, horas antes del 0-1 que le propinó Botafogo a su PSG, en una derrota que entró en los libros.