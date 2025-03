Julio Falcioni podría volver a dirigir en el fútbol argentino

Luego de la dura derrota por 2 a 0 con Huracán en el José Amalfitani, con los hinchas gritando adentro y afuera del estadio su salida, Domínguez dio un paso al costado. Bajo su mando, Vélez no ganó ni marcó en las primeras ocho fechas del Torneo Apertura: sí, acumuló dos empates y seis derrotas, con ningún gol a favor y 13 en contra.

Ahora, el principal candidato para sustituirlo es Falcioni, histórico arquero surgido de las inferiores del conjunto de Liniers, club en el que también se inició como entrenador. En un banco de suplentes, ganó el Torneo Apertura 2009 con el Taladro, el Torneo Apertura 2011 (invicto) y la Copa Argentina 2012 con Boca.

El experimentado DT es un confeso fanático del club (se le vio en la Platea Norte gritando los goles como un hincha más durante el triunfo sobre Huracán con el cual se aseguraron la Liga Profesional 2024) y no es secreto que desea asumir el desafío, en lo que sería su vuelta a la institución tras ¡25 años! desde su primer rodeo.

Pese a que Gustavo Otero -su histórico Preparador Físico- dejó su Cuerpo Técnico para sumarse al de Nicolás Diez en Argentinos Juniors, Falcioni cuenta con un equipo de trabajo formado y con Fernando Gómez -quien trabajó en Vélez con Omar De Felippe y también con el Emperador antes de tomar caminos separados- en su lugar y sin problemas de salud que puedan privarle de la oportunidad de volver al club de sus amores en caso de recibir la propuesta.

En las últimas horas, el propio Emperador dejó en claro en diálogo con TyC Sports que su deseo es ser el nuevo entrenador de Vélez y habló de lo mucho que disfrutó de compartir con su nieto en la platea la consagración en la Liga Profesional 2024: "Mucho mensaje pero nada concreto. ¿Si tengo ganas? Por supuesto, tenía muchas ganas de tomar un buen descanso y estoy listo, con todo el Cuerpo Técnico. Hay que ver lo que se abre, ver qué posibilidades existen".

"Vélez es mi casa y fui hincha toda mi vida. Ahora que no estoy trabajando disfruto de estar más cerca y aprovechar que al equipo le iba bien para poder celebrar y estar cerca de la institución que uno tanto quiere", explicó respecto a sus apariciones como un hincha más en 2024.

"Este torneo no fui a la cancha y ante los resultados menos todavía, no me gusta que se especule con mi nombre. No corresponde ir a ver un partido cuando hay una falta de resultado del técnico", aclaró respecto a sus ausencias durante el ciclo de Sebastián Domínguez.

También Falcioni se refirió a la cuota de experiencia que puede aportar en este turbulento momento, empleando como ejemplo a dos entrenadores de gran pasar en el actual Apertura 2025: "Nadie tiene fórmula, sé que estos momentos... vos fíjate Miguel Russo en San Lorenzo que puso orden, fíjate Gustavo Costas. Toda gente con mucha más trayectoria, camino recorrido, la experiencia es algo que la ganamos cuando tenemos recorrido día a día con los jugadores. Es importante tener diferentes experiencia y distintos resultados".