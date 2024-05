Julio Vaccari ya no es el DT de Defensa y Justicia

Luego del encuentro, el ex entrenador de Vélez se mostró conmovido y anunció su alejamiento del cargo: "No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto número uno, agradecerles a Diego (Lemme) y a Christian (Bragarnik) por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución, y como segundo punto de esto, agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo".

"Segundo en orden de importancia y tal vez lo más importante que me pasó en este tiempo, agradecerles a estos jugadores, este grupo humano que para mí es tremendamente valioso, capital de la institución que me ha hecho crecer mucho como entrenador pero mucho más aún como persona. Soy un privilegiado. De todos los entrenadores del fútbol argentino, el más privilegiado" concluyó un emocionado Vaccari en compañía del delantero Nicolás Fernández.

Luego de su paso por Vélez, el entrenador de 43 años asumió en septiembre de 2022 en Defensa y Justicia y, desde allí, estuvo al frente del equipo en 90 partidos con 42 triunfos, 25 empates y 23 derrotas. Además, consiguió el subcampeonato de la Copa Argentina el año pasado ante Estudiantes de La Plata y llegó a los cuartos de final de la reciente Copa de la Liga, instancia en la que fue eliminado por Argentinos Juniors.

Tras la caída por 3 a 1 en el debut ante Huracán por la Liga Profesional de Fútbol, Vaccari declaró: "Me chupa las pelotas lo que me digan, si me tengo que ir o no, sé que las reglas de juego son éstas". Este inicio complicado sumado a la mala performance en la Copa Sudamericana y al desgaste del ciclo que, en un principio era prometedor, terminaron concluyendo con la etapa de Vaccari en Florencio Varela.