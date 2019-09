Lanús afrontará su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría de los tres años que lleva el deporte en la institución. Buena parte de ese logro viene de su entrenadora, Karina Medrano.

La DT llegó al club en los inicios de la disciplina, cuando el fútbol femenino empezó a dar sus primeros pasos en Cabrero y Guidi. Las Granates ascendieron a Primera en su temporada debut y, en la segunda, llegaron nada menos que a la Zona Campeonato, donde pelearon por el título.

Karina y Paloma Sosa Prensa Club Atlético Lanús

Hoy son una de las principales exponentes del deporte a nivel nacional y ella puede tener el orgullo -en algún punto positivo y en otro negativo- de decir que es una de las cuatro entrenadoras mujeres que dirigen en la máxima categoría de nuestro fútbol femenino.

De hecho, el torneo pasado lo culminó como la única y, en esta temporada que está por comenzar, se sumaron Roxana Vallejos en Rosario Central, Juliana Lozano en Huracán y Tatiana Monroy Medina en Excursionistas.

karina medrano lanus Prensa Club Atlético Lanús

Hace pocos días se presentó el plantel profesional de mujeres de Lanús, con la firma de los primeros ocho contratos. Marcela Figueroa, Leila Garcia, Mayra Gauna, Lucía Taborda, Victoria Sosa, Magali Celena Molina, Magali Jorgelina Molina y Brenda Molinas fueron las jugadoras que pusieron el gancho y se convirtieron en unas de las primeras, futbolistas profesionales en la historia del club y el fútbol femenino a nivel nacional.

Embed ⚽️ Hoy quedó presentado oficialmente el plantel principal granate, dirigido por Karina Medrano https://t.co/iGWKjYbd4J#FútbolFemeninoLanús ✊ pic.twitter.com/QUX76R8TTp — Club Atlético Lanús (@clublanus) September 13, 2019

Hambre de gloria

Las Granates se están preparando desde hace mucho tiempo -demasiado en realidad, dado el parate por el Mundial de Francia y los retrasos en el arranque de la actual temporada- para mejorar su enorme performance del campeonato pasado y, por qué no, pelearle el título a Boca, River, San Lorenzo, Racing y, por supuesto, a la UAI Urquiza.

La ilusión sobra y, mucho más, las ganas de hacer historia, más de lo que ya está haciendo esta camada de jugadoras que, al igual que lo que ocurre en el resto de los clubes, ya son ídolas y referentes, personas de las cuales las nuevas generaciones se inspirarán o comenzarán a disputar el deporte.

lanus futbol femenino Engranados

Y si de legado hablamos, sin dudas Karina Medrano encaja perfecto con ese adjetivo. La DT, que supo en su pasado desempeñarse como jugadora en El Porvenir y All Boys, habló mano a mano con POPULAR sobre su presente en Lanús, la ilusión de hacer un gran campeonato y la preparación de cara al debut ante San Lorenzo, hasta el desarrollo del deporte a nivel nacional y la falta de entrenadoras mujeres en la máxima categoría. “Mi papá fue futbolista, mi hermano es futbolista y, donde iban ellos, iba yo. Para mí el amor por el fútbol fue algo natural”, expresó.

"Me siento mucho más madura. Yo dejé de ser jugadora para ser entrenadora, aunque nunca terminé dejando. A veces me siento capitana más que directora técnica. El estar desde cero acá en Lanús es algo muy bueno también, crecí y aprendí junto al club y las chicas”, confesó la DT de las Granates sobre su presente a nivel personal y el cómo está disfrutando estos momentos con la institución.

KARINA MEDRANO ZUBELDIA Prensa Club Atlético Lanús

Además, y en relación a la preparación de cara al debut en el torneo ante San Lorenzo en Valentín Alsina, a disputarse el próximo martes, manifestó: "Las chicas siempre tienen ganas de jugar. Estamos bien. De seis amistosos ganamos cuatro, empatamos uno, ante River, el subcampeón, y perdimos otro, ante la UAI Urquiza, el campeón, pero por 4 a 3. Si nos medimos por eso, mas allá de que los resultados a veces son mentirosos, llegamos con mucha motivación al arranque del torneo. De haber perdido 9 a 0 con el campeón a hacerlo sólo por un gol es una diferencia abismal, lo mismo con el caso de River".

Sin embargo, se refirió a la amplia brecha que hubo entre la última fecha del campeonato pasado y la jornada inaugural inminente del nuevo torneo y lo que eso implica a la hora de recuperar el ritmo de juego. Hay que tener en cuenta que el último encuentro oficial de las Granates fue el 12 de mayo, hace más de cuatro meses que no tienen competencia.

"Nos estamos preparando desde el 10 de junio. Se fue postergando el arranque y no nos quedó otra que adaptarnos a esos tiempos. Los días de lluvia y frio no practicábamos, eso lo hizo más llevadero, pero también provocó que hubiesen semanas donde no entrenaramos, ya sea porque no teníamos espacio o por tormentas eléctricas. Estamos sin ritmo, pese a que tuvimos los amistosos aunque muy distantes entre sí", afirmó.

lanus futbol femenino Engranados

Por otro lado, analizó el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, en el marco de un 2019 que viene siendo más que trascendental para la historia del deporte. Que inició con el reclamo de Macarena Sánchez, siguió por un proceso de lucha por el profesionalismo y el reconocimiento de los derechos de las futbolistas, tuvo el anuncio y la firma de los primeros contratos, disfrutó del enorme Mundial en Francia y que, este viernes, y el martes particularmente para las de Cabrero y Guidi, escribirá un nuevo capítulo.

“Me parece fantástico todo el crecimiento que se está dando. Se fueron inyectando recursos y también se creció a nivel competencia. El fútbol femenino tiene una brecha para crecer exponencialmente y se tiene que aprovechar”, sostuvo.

Medrano agradeció el apoyo del club en todo el proceso de desarrollo del fútbol femenino, teniendo en cuenta que las Granates, como equipo, no solamente son las que están creciendo en todo este marco actual sino que, desde el día uno, la institución viene desarrollando distintas disciplinas formativas y recreativas para hacer crecer el deporte y que más chicas puedan participar.

“El club ha colaborado, dentro de sus posibilidades, en todo lo que necesitábamos. Nos han dado hidratación, micros, ropa, lo que requeríamos. Si no hubiesen hecho eso, y de la forma en la que lo hicieron, haciendo un gran sacrificio, quizás no hubiesen sido los mismos los resultados. Estamos muy contentos por eso”, dijo la DT.



Embed Toma la palabra el presidente del Club, @RussoNicolasOk.



“Quiero felicitar a Karina Medrano y a todas nuestras jugadoras por su trabajo. Este año iremos por más”. pic.twitter.com/Et9ff9UfAi — Club Atlético Lanús (@clublanus) September 13, 2019

Pero en Cabrero y Guidi hay más deseos. Son los hinchas, tanto mujeres como varones, que quieren ver a las chicas jugar en el Ciudad de Lanús, alentarlas con banderas, bombos y platillos, aplaudir los pases de "Palo" Sosa, la capitana y emblema del equipo, y gritar los goles de las Granates. Algo que nunca pasó en la historia.

“¿A quién no le gustaría jugar en una cancha como la Fortaleza y con público? Nos tocó jugar el preliminar en la Bombonera, el primero en la historia de Boca. Pero jugar en casa, con nuestra gente alentándonos, y sin que al club le genere ningún inconveniente y, mucho menos, un gasto extra, que sabemos muy bien por la situación actual que el club no está para tirar 'manteca al techo', sería un sueño hecho realidad. Todas tenemos ganas de que suceda. Y no creo que falte mucho para que eso ocurra, está pasando en otros clubes y es cuestión de tiempo para que ocurra acá”, dijo.

Para cerrar la charla mano a mano con este medio, Medrano sobre las entrenadoras mujeres que dirigen equipos de fútbol, tanto en la Primera División como en los distintos torneos de AFA. Aunque confía en que, a raíz de la visibilización del deporte y el desarrollo que está teniendo el fútbol femenino, a largo plazo el contexto pueda ser completamente contrario.

“Hay muy pocas mujeres haciendo el curso de entrenador y entrenadora. Cuando uno está en la escuela, estudiando, somos dos o tres sobre 50 alumnos y ahí ya tenes uno de los motivos. Y si hay que ponernos a analizar más en profundidad, habría que preguntarnos ¿por qué casi ninguna jugadora terminó incursionando en la dirección técnica?. Esto se pudo deber a que en su momento estaba mal visto. Muy pocas mujeres en el transcurso de la historia tuvieron la posibilidad también de desarrollarse como fútbolistas y esa es otra cuestión. Todo ese desarrollo es el que se está viendo ahora y creo que en un futuro la situación va a ser totalmente distinta”, concluyó.

