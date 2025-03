Kevin Castaño fue presentado oficialmente como refuerzo de River

"Llegaste al Más Grande, Kevin. ¡Bienvenido a casa!", escribieron desde las cuentas oficiales de River para confirmar la llegada del octavo refuerzo de este mercado de pases. Castaño usará el dorsal 22, con el cuál ya pasó en el Monumental con su padre y el mismísimo Marcelo Gallardo.

Sin la posibilidad de hacer el ayuno necesario por el largo viaje en avión, a su llegada a Argentina, el ex-Krasnodar solo pudo realizar una parte de la revisión médica ayer. Por eso, la segunda parte quedó para este miércoles y por la tarde se sumará a su primer entrenamiento con el plantel.

Embed Llegaste al Más Grande, Kevin. ¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/W9juf0ZQ9R — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2025

Embed Colombia está en la casa pic.twitter.com/errsfl8ph1 — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2025

"De la mano de Dios, los sueños se cumplen", reposteó el colombiano, quien además reconoció ser "hincha de River desde niño", en una imagen junto al propio Gallardo en el Monumental, donde ya firmó su contrato por cuatro temporadas.

Gallardo espera contar con Castaño a partir de hoy con ánimos de reforzar el centro del mediocampo, donde, hasta ahora, no le encontró un compañero a Enzo Pérez. De a ratos, el experimentado jugador de 39 años sufre por su soledad en la mitad y ni Santiago Simón ni Giuliano Galoppo ni tampoco Rodrigo Aliendro terminan brindándole la contención necesaria.

Castaño no es un 5 clásico, por eso jugaría al lado de Enzo, y no en lugar de él. El colombiano es más dinámico y, aunque no tiene gol, es más de ir de área a área. El Muñeco no espera que le solucione todos los problemas, pero sí que le brinde algunas soluciones que hoy no tiene en el plantel.