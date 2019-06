La B Nacional define si tendrá cuatro, seis u ocho descensos

Todavía no tiene fecha de inicio, pero intentarán que cada equipo tenga recorridos similares. Por primera vez no habrá promedios, aunque no hay acuerdo sobre cuántos perderán la categoría. El primer ascenso será por final.

Con 32 equipos, la segunda división del fútbol argentino reformula su torneo para intentar volver atractiva a la máxima categoría que depende exclusivamente de la AFA, que otorga el pase a la Superliga. Con clásicos picantes, se desconoce el modo en que Torneos televisará el campeonato, por otros cinco años.