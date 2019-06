Mayada: "Hice todo para quedarme, me voy con la frente en alto"

ADEMÁS

También contó en TyC Sports que había hablado con Marcelo Gallardo para quedarse y que le dio su palabra que quería seguir. “Le había dado mi palabra de que si la oferta era buena, me quedaba. Él quería que me quedara y habló con los dirigentes para que me renueven, pero no hubo acuerdo”.

Al final dijo: "Soy un agradecido al club y el día de mañana volveré, no tengo dudas. Le quiero agradecer al hincha y siempre seré un hincha más. Fui parte de la historia de un gran club".

Mayada venía negociando con el club hace uno año pero no llegaron nunca a un acuerdo y hace un par de meses cuando se dio el ascenso de San Luis que le ganó la final a los Dorados de Maradona se supo que su destino estaba en México.