La bomba del Pocho Lavezzi: "Nunca me llamaron de Rosario Central"

El Pocho, retirado en 2019 en el Hebei Fortune del fútbol chino, es confeso hincha de Rosario Central y muchas veces se habló de un regreso al fútbol argentino para vestirse de Canalla. Sin embargo, el retorno no ocurrió y el ex Nápoli terminó dejando la actividad profesional.

"No me llamaron de Central, no es que no jugué porque yo no quise. Es porque no me llamaron ellos", argumentó Lavezzi en la transmisión con Agüero. A lo que el Kun respondió: "Bueno, algo parecido pasó en Independiente".

"Mucho bla bla bla y después no concretan, viste...", disparó el ex Manchester City y Barcelona, antes de preguntar: "¿A vos no te llamaron nunca?" A lo que Lavezzi sentenció: "Yo dejé de jugar teniendo un montón de ofertas. En el único lugar que quería jugar era en Central y no me llamaron".

Luego, el Pocho, ex San Lorenzo, confesó que en realidad sí lo llamaron una vez, pero explicó que "les dije que no porque fue el día antes que oficialice que no jugaba más". Y por último, confesó: "En un momento, iba a volver Fideo (Ángel Di María) y medio me convenció. Ahora ya está, no fue en su momento y por algo no fue".

En Arroyito se quedaron con las ganas de ver a Lavezzi con la camiseta azul y amarilla, así como el Pocho no pudo cumplir su deseo de ponérsela. Di María todavía tiene la chance latente de volver y se espera que quizás el año que viene se pueda dar el regreso.