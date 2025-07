La emotiva despedida de Ángel Di María de Benfica antes de sumarse a Rosario Central

"Amor puro. Es un amor que desde el primer día que llegué, con 17, casi 18 años, hasta que me voy con 37 años, lo sentí siempre como mi casa. Como mi lugar en el mundo. Lo pude vivir con mis hijas este año", comentó Di María en un video difundido por las cuentas oficiales del Benfica. Al mismo tiempo que el Fideo hablaba para la cámara, mostraron diferentes imágenes de sus dos etapas con el club (2007-2010 y 2023-2025).

“Con mi mujer viví ya un año acá, cuando éramos más jóvenes. Ahora, con mis hijas, que se sintieron increíbles en Lisboa. Estaban más que felices. Lloraron cuando decidimos que nos íbamos. Benfica es amor puro”, completó el futbolista en el emocionante relato.

Por otro lado, el campeón de todo con la Selección Argentina realizó un posteo en sus redes sociales para despedirse de los hinchas: “Hola Benfiquistas. Se terminó la segunda etapa de mi carrera en un club que me lo dio todo, desde el día que llegué hasta el día de hoy. Fueron dos etapas más que hermosas en mi vida. Llegué sin saber qué podía llegar a pasar en mi carrera y hoy me voy con una familia muy feliz. Hemos disfrutado de una ciudad hermosa y un país que además me abrazó desde el día que llegué”.

Embed «O Benfica é amor puro!»



Assiste à entrevista completa no BPlay https://t.co/yATGrGn0We pic.twitter.com/QKo7Kxoyry — SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2025

“Gracias Lisboa, gracias Portugal y muchas gracias a todos los Benfiquistas de todo el mundo. Los voy a extrañar, me los llevo en mi corazón por siempre y voy a seguir apoyando a este club en cada partido que jueguen, me siento uno de ustedes por el resto de mi vida. Todos juntos”, concluyó el histórico futbolista argentino.

La publicación, que rápidamente superó los miles de “me gusta”, estuvo acompañada por una imagen en la que se plasman las diferentes etapas por las que pasó en la institución portuguesa: desde su arribo en el 2007 cuando apenas se había convertido en mayor de edad hasta su última temporada con 37 años, ya siendo campeón del mundo.

En su primera etapa en Benfica, Di María disputó 122 partidos, marcó 15 goles y dio 28 asistencias. En la segunda, sumó 92 encuentros oficiales, con 36 tantos y 22 asistencias. El balance total del argentino en el club portugués llega a 214 partidos, 51 goles y 50 asistencias.

Por otra parte, el palmarés de Di María en Benfica incluye cinco títulos: la Primeira Liga 2009-2010, la Copa de la Liga de Portugal 2009, la Copa de la Liga de Portugal 2010, la Supercopa de Portugal 2023 y la Copa de la Liga de Portugal 2024-2025, siendo campeón en ambas etapas.

Ahora, Di María se tomará unas semanas para recargar energías antes de embarcarse en el nuevo desafío de volver al fútbol argentino al club de sus amores. Rosario Central debutará en el Torneo Clausura en el fin de semana del 13 de julio, donde se medirá contra Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito, aunque la presencia de Fideo no está confirmada. El futbolista no tiene fecha de inicio de entrenamientos con el club rosarino.