A través de su cuenta de Twitter, Daniela Rendón le brindó su apoyo al campeón del mundo (no fue convocado en la Selección Argentina para la gira en Asia) y lo defendió de los hinchas que lo criticaron en las últimas semanas. “Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió en la red del pajarito tras el empate 2 a 2 con Vélez.

esposa-armani_w862.webp

Luego del comentario irónico, la modelo y abogada le respondió a un fanático de Atlético Nacional, donde el N°1 es ídolo histórico, y acrecentó los rumores acerca de una posible salida a mitad de año o en el futuro cercano. “Ya es hora que se vuelvan, ¿si? Gracias”, expresó un usuario con dos emojis verde y blanco. Y rápidamente llegó la contestación con tres aviones despegando.

Pero la situación no quedó ahí. Minutos más tarde, otro seguidor del Verde, donde Armani levantó 13 títulos entre ellos una Copa Libertadores, agregó "que se haga el milagrito" y recibió el guiño de la colombiana: "Amén".

Más allá de las intenciones de su pareja, que también tuiteó "a recordar y vivir viejos tiempos", lo cierto es que el experimentado arquero de 37 años no se marchará de Núñez, al menos por ahora. Su contrato en River finaliza en diciembre del 2024 y para Micho es una pieza más que importante pese al irregular momento que está atravesando.