El Presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, fue recientemente destituido de su cargo por orden de un tribunal de Río de Janeiro que consideró ilegítima su elección, y el propio organismo designó un interventor de la Justicia para que ocupe el cargo temporalmente: José Perdiz.

Sin embargo, la FIFA no reconoce el nombramiento del interventor, por lo que envió una carta a la Confederación para alertar a las autoridades del fútbol brasileño que tanto la Selección nacional como los clubes podrían quedar excluidos de todas las competencias internacionales.

De ser así, la Canarinha no podría participar de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 ni de la Copa de la Mundo, y tampoco de la Copa América de Estados Unidos 2024. A su vez, los equipos brasileños quedarían marginados de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes.

jose perdiz.webp José Perdiz, el interventor designado para presidir temporalmente la CBF.

Según informó OUL, la misiva fue enviada por Kenny Jean-Marie, presidente de las asociaciones miembro de la FIFA, y Monserrat Jiménez Granda, secretaria general adjunta de la Conmebol, el 24 de diciembre, y tendría como destinatario al exsecretario general de la CBF, Alcino Reis, quien también fue despedido.

Ednaldo Rodrigues fue destituido de la CBF por irregularidades en las elecciones

El Presidente fue destituido por orden de un tribunal de Río de Janeiro, que anuló las elecciones celebradas por la CBF en 2022, debido a una serie de irregularidades en la organización de la votación.

Si bien la Confederación apeló el dictamen, hace dos semanas el Superior Tribunal de Justicia no admitió el recurso presentado, considerando que no es una corte competente para analizar el caso por no tratarse de un asunto de interés público.

ednaldo rodrigues.webp Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Así, quedó ratificada la destitución de Rodrigues, y en consecuencia, la designación de un interventor nombrado por el tribunal, que fue José Perdiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil. Al mismo tiempo, resolvió la misión de convocar elecciones en la federación en un plazo de 30 días, por lo que deberían celebrarse a comienzos del 2024.

El conflicto se da en un contexto complejo desde lo deportivo para la Selección de Brasil, que está sexta en las Eliminatorias con siete puntos, a ocho del líder Argentina, y acumula tres derrotas seguidas en la peor racha de su historia. Además perdió por primera vez en dicha competencia jugando en el mítico Maracaná -fue justamente ante la Selección Argentina-.

No sólo eso: tampoco tiene entrenador, ya que espera por Carlo Ancelotti, y el DT interino Fernando Diniz es resistido por los hinchas pese a haber ganado la Copa Libertadores con Fluminense y haber sido respaldado públicamente por Neymar, figura del equipo. De todos modos, también es resistido por los fanáticos debido a que no ganó torneos con la selección más allá de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2016.