La receta del puntero Atlético Tucumán para formar planteles

Y, a 12 jornadas de terminar el campeonato, ¿quién le puede quitar la ilusión al Decano y a su gente de gritar campeón? ¿Pero cómo un club con muchos menos recursos que River, Boca y varios más, lidera el torneo?

Miguel Abbondándolo, vicepresidente del líder, en un charla con POPULAR, reveló la receta del club para formar planteles.

-Debe ser muy difícil competir con menor presupuesto, pero Atlético lo está haciendo. ¿Cómo se hace?

-Obviamente generalmente las diferencias de presupuesto se notan y sobre todo en el campeonatos largos, donde los clubes con más plantel tienen revancha si comenzaron mal. En los campeonatos de antes cortos, Argentinos Juniors, Banfield, entre otros, han podido ganarlos con un buen sprint final. Ahora, generalmente lo ganan los equipos grandes. Acá, es hacer ingeniería, hay menos margen de error en todo: en la elección del técnico, de los refuerzos que uno puede traer, que deben ensamblar con los del club que venimos trabajando. Bueno, con esas armas tratamos de competir.

-¿Y cómo es la fórmula de ustedes para formar planteles?

-En general los clubes como nosotros buscamos jugadores que están por quedar libres o no tienen lugar en otro tipos de equipos. Encima está la problemática de que casi no podés traer jugadores de afuera por el cambio de moneda. Todos los años tenés más complicaciones para armar un plantel competitivo. Siempre estamos en la búsqueda, hacemos seguimiento de los jugadores que nos interesan y obviamente lo consultamos con el cuerpo técnico de turno. Esa es la metodología de trabajo que tenemos hace mucho tiempo. Gracias a Dios hace como siete años que estamos ininterrumpidamente en Primera División, que es la primera vez que le pasa a Atlético. Salvo un bache que tuvimos a fines del año pasado, estamos teniendo campañas muy competitivas, que nos permitieron jugar tres Copas Libertadores, dos Copas Sudamericanas. Bueno, siempre estamos en la búsqueda de jugadores y nos hemos consolidado como club vendedor y a diferencia de antes, podemos a veces comprar.

-¿Quién hace ese seguimiento?

-Yo soy la persona que está a cargo del fútbol y después vamos incorporando gente, como ahora, dos scouting en el último tiempo. Siempre estamos en contacto con los coordinadores de Inferiores y después siempre la última palabra la tiene el entrenador, que en este caso es Lucas, y está haciendo un buen trabajo.

-¿Cuándo incorporaron a los scouting?

-Desde el año pasado. Tenemos gente en diferentes partes del país que hace seguimiento a jugadores. También estoy en permanente contacto con los representantes, quienes son también a veces la llave de los jugadores. Vemos cuándo terminan los contratos de los jugadores y empezamos a averiguar las opciones para traerlos. El fútbol te absorbe las 24 horas y tenés que estar permanentemente atento porque los clubes de nuestra franja más o menos buscamos los mismos jugadores. Y siempre en el Interior es más dificultoso por el traslado familiar. Hacemos un trabajo de todo el año para que ,cuando se abre el mercado de pases, uno ya tenga cosas avanzadas para poder traerlos.

-¿Y qué ponés en la mesa para negociar? ¿Con qué seducen ya que no hay tanta diferencia en lo económico?

-Hoy la llave que tenemos es que Atlético, a ojos de los demás, en un club serio, que siempre paga al día, que lo que promete lo que cumple, que le trata de dar al cuerpo técnico y al jugador todas las herramientas dentro de nuestras posibilidades. Es un club tranquilo y en el caso nuestro un club muy pasional en la provincia, generalmente jugamos a cancha llena y eso al jugador lo seduce. Son las cosas que ponemos en la mesa para tratar de traerlos. Y les cuento de la ciudad. Es muy lindo vivir en Tucumán, a todos los jugadores les gusta mucho y sobre todo a sus familias. Quizás llegan sin conocerla, pero después se encuentran con una ciudad que tiene mucha vida, movimiento y una mayor tranquilidad que Buenos Aires. Generalmente una vez que están un año acá, se quieren quedar porque las familias medio como que los presionan porque les gusta y eso nos ayuda a darle continuidad a algunos jugadores.

Los descensos por promedios y una posible vuelta del Pulga Rodríguez

-¿Qué opinión tenés de los descensos por promedios?

-Creo que es lo lógico. Quizás lo que a uno no le gusta es que se modifiquen cosas en pleno campeonato. Pierde credibilidad cuando no se fijan reglas claras. Si se fija que hay dos descensos, que sea así, sea el que sea que se está yendo. Si se utiliza bien, me gusta.

-¿El Pulga Rodríguez puede volver a Atlético Tucumán?

-Es el gran ídolo del club en mi opinión. Le ha dado mucho a Atlético Tucumán y el club a él. Siempre va a tener las puertas abiertas. En un momento decidió tomar otros horizontes, como le pasa a todos los jugadores, es lógico. Tiene un contrato vigente con otra institución y me imagino que lo querrá cumplir. Después, cuando termine el contrato, se verá las ganas que tenga él. Pero acá, siempre va a tener las puertas abiertas porque es un icono de la institución.