La Selección Argentina ya se instaló en San Pablo

A menos de dos meses de consagrarse campeón de la Copa América en el estadio Maracaná ante el propio Brasil, los dirigidos por Lionel Scaloni se reencontrarán, también de visitante, con los de Tite, cómodos punteros de las eliminatorias.

Lionel Messi y Neymar, ambos flamantes compañeros en el PSG de Francia (como ya lo fueron en Barcelona de España, donde se hicieron grandes amigos), se encontrarán lejos del glamour parisino, en el estadio del Corinthians, en el barrio de Itaquera, una de las zonas más pobres de la región este de San Pablo.

En Brasil, la opaca y sufrida victoria 1-0 ante Chile en Santiago llevó a la prensa a monopolizar una polémica: "¿Está Neymar fuera de su peso?". El propio crack verde-amarillo lo comentó risueño en Instagram, diciendo que cambió el tamaño "G" a "M" de su camiseta.

El principal comentarista de la cadena Globo, el ex futbolista Claudio Casagrande, pilar del movimiento de la Democracia Corinthiana fundado por Sócrates contra la dictadura, criticó a Tite por no cambiarlo ante Chile y disparó: "Él está fuera de forma, claramente, lento. Y además perdió todas las que intentó ante Chile. Tite debió haberlo cambiado, estas son las eliminatorias, no un asadito con los pibes".

Mientras tanto, Messi y la selección llegaron al Aeropuerto de Guarulhos, Gran San Pablo, y se alojaron en el Hotel Marriot vecino a la estación aérea, con vista a un lago donde conviven decenas de... carpinchos.

En toda esa región bañada por el contaminado Rio Tieté, los carpinchos, llamados capibaras en portugués, son visita constante incluso en el centro de entrenamiento de Corinthians, el Parque Sao Jorge, en el barrio de Tatuapé.

El Parque Sao Jorge será el centro de entrenamiento argentino en estas eliminatorias, aunque esta vez será cerrado al público para mantener la burbuja contra la pandemia de covid-19. El equipo argentino entrenó ahí a última hora de la tarde, básicamente con trabajos regenerativos para los que actuaron en Caracas y un poco más a fondo para los suplentes.

El director técnico, Lionel Scaloni, cuenta con los 30 futbolistas citados a disposición, luego de que el defensor Cristian "Cuti" Romero y el mediocampista Leandro Paredes cumplieran con la suspensión por llegar al límite de tarjetas amarillas.

El seleccionado tendrá poco tiempo de trabajo para definir la formación inicial, que sería muy similar a la empleada para el juego con la "Vinotinto", aunque podrían volver Romero por Pezzella y Paredes por Rodríguez. Lo definirá Scaloni en las próximas horas.

Con la victoria de anoche, el seleccionado estiró a 21 partidos la racha invicta en la era Scaloni, que se convirtió en la segunda mejor de la historia después de los 33 encuentros sin perder por la "Albiceleste" de Alfio Basile entre el 19 de febrero de 1991 y el 8 de agosto de 1993.

Este equipo capitaneado por Messi no pierde desde el 2 de julio de 2019 justamente frente a la "Canarinha" (2-0) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

La nueva edición del superclásico sudamericano, que debió jugarse en marzo y fue aplazada por la pandemia de coronavirus, se disputará este domingo desde las 16 en el Arena Corinthians, estadio donde la selección alcanzó la final del Mundial 2014 tras vencer a Holanda por penales.

Brasil llega como líder de la clasificación para Qatar 2022, luego de ganar los siete encuentros disputados. El equipo de Tite se impuso anoche sobre Chile 1-0 en Santiago, pese a no contar con los nueve jugadores negados por la Premier League inglesa, y llegó a los 21 puntos.

La Selección Argentina, también invicta en la competencia, se ubica como escolta con 15 unidades, producto de cuatro victorias y tres empates.

El partido iba a tener unos 15.000 hinchas permitidos por las autoridades sanitarias pero finalmente se resolvió que contará con 1.500 invitados por la Confederación Brasileña de Fútbol.