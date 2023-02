La Selección Argentina ya tiene rival para el primer amistoso

El encuentro sería ante Panamá, y la fecha estimada es el 24 de marzo, aunque está sujeta a modificación para un día antes o un día después por el Día de la Memoria. De no mediar imprevistos, será en el estadio Mas Monumental, con capacidad para más de 83 mil personas.

Si bien el amistoso aún no fue oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino, el acuerdo ya estaría sellado, y lo que esperan en AFA para confirmarlo es que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico firmen la renovación del contrato, algo que por distintos motivos todavía no se dio pero que también estaría resuelto de palabra.

Panamá se ubica en el puesto 61 en el ránking FIFA, y aunque está claro que no es un rival a la altura de un campeón del mundo, la idea es que no sea un partido exigente si no más bien una fiesta para que todo sea disfrute y alegría plena, tanto para la gente como para los propios futbolistas.

La Selección centroamericana no clasificó a la última Copa del Mundo al quedar por debajo de Costa Rica (jugó el repechaje) en la tabla de las Eliminatorias Concacaf. Sin embargo, sí disputó el Mundial de Rusia 2018 -quedó eliminada en fase de grupos- y tiene un ambicioso proyecto con el entrenador hispanodanés Thomas Christiansen al mando, y varios jugadores en el exterior.

Por otro lado, el otro partido de la Fecha FIFA de marzo todavía no tiene rival ni fecha ni sede, pero toma más fuerza la idea de que sea fuera de Buenos Aires para que el interior del país también pueda festejar el Mundial.