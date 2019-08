Licencias: llegan al fútbol del interior

Del mismo modo que la Superliga y el ascenso metropolitano, los torneos regionales del próximo año tendrán plazas disponibles para aquellos que cumplan el nuevo standar para acceder a la competencia.

El sistema de licencias de clubes llegó a las competencias de ligas. Desde el año próximo cada liga le exigirá a los clubes participantes una serie de requisitos que serán determinantes para clasificar al Federal: no alcanzará con el mérito deportivo, ya que si una institución no cuenta con los requerimientos básicos, no podrá jugar en la siguiente instancia.