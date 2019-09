En la defensa: La aparición de Paulo Díaz en el clásico ante Boca fue todo un dato y su nivel confirmó que Gallardo lo tiene listo para ganarse el lugar de primer marcador central. Encima la está rompiendo Lucas Martínez Quarta y juntos armaron una gran zaga central. Pero no hay que olvidarse de Javier Pinola, a quien una lesión y una expulsión lo dejaron un paso atrás. Si sumamos a Robert Rojas que rindió en los cruces ante Cruzeiro, queda claro que para el DT será todo un desafío resolver. Donde no tiene buena alternancia es en los laterales. Allí Milton Casco y Gonzalo Montiel no tienen un recambio del mismo nivel.

En el mediocampo, los nombres son más de memoria y no hay mucho recambio. Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz y Nacho Fernández son indiscutibles y por detrás de ellos la diferencia es notoria. Bruno Zuculini, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal y Leonardo Ponzio, que está lesionado, no arriman a ese nivel. Pero se viene la vuelta de Juanfer Quintero que es una incógnita. Sin embargo, el "10" pesa y si regresa como se fue, le va a dar un salto de importancia a esa pelea en el mediocampo.

En la delantera: aquí hay otra gran disputa porque cuesta saber quiénes son los titulares ya que las lesiones que dejaron sin pretemporada exigente a Lucas Pratto y a Ignacio Scocco, había puesto a Matías Suárez y a Rafael Borré como titulares. Pero el Oso y Nacho están volviendo a jugar, a sumar minutos y por nombre, experiencia y categoría llevan a que Gallardo tenga dudas. Para colmo, Borré empezó a jugar mejor en todos los aspectos y Suárez tiene una categoría que resulta irreemplazable.