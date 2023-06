Lionel Messi abandonó la concentración de la Selección Argentina

El capitán argentino ya tenía pactado con el cuerpo técnico que jugaría solo el primero de los dos partidos de la gira, luego de una extensa temporada tanto a nivel club como selección, y desgastante mentalmente por cómo se dieron sus últimos meses en París Saint Germain, su posterior salida del equipo parisino y su frustrada llegada al Barcelona.

En ese sentido, luego del triunfo Messi se subió a su avión privado con destino a Barcelona, para luego viajar a Buenos Aires, donde comenzará sus vacaciones. Y en las próximas semanas, será presentado oficialmente como nuevo jugador del Inter de Miami de la MLS.

Pero el rosarino no fue el único que dejó la Selección Argentina: Ángel Di María y Nicolás Otamendi se subieron junto a Leo al avión y también darán comienzo a sus vacaciones. Todos los demás integrantes del plantel entrenaron en el estadio, y el viernes al mediodía (madrugada argentina) partirán rumbo a Yakarta, donde el lunes desde las 9.30 de la mañana (hora argentina) enfrentará a Indonesia.

"Lo creemos justo. Es una decisión mía, no me la pidieron ellos. Es justo que descansen, que se vayan con sus familias. Lo merecen más que ninguno. Lógicamente todos quisieran irse a sus casas, pero ninguno me lo planteó de los demás, así que quiere decir que están bien acá. Eso está bueno", blanqueó Lionel Scaloni luego del partido con Australia.

Así, serán mínimo tres los cambios que tendrá que realizar el DT para el siguiente amistoso, aunque de todos modos se espera un equipo bastante distinto al de esta mañana, ya que la idea del cuerpo técnico es ver a la mayor cantidad de futbolistas.

El mensaje de Alejandro Garnacho tras debutar en la Selección Argentina

El joven español de 18 años pero de madre argentina tuvo su esperado debut con la camiseta Albiceleste, ingresando en el complemento del choque con Australia. Horas después, y ya nuevamente en la concentración, el futbolista publicó fotos con una leyenda: "“Y que si esto es un sueño, que jamas me despierten".

Rápidamente recibió las positivas reacciones y respuestas de sus compañeros campeones del mundo, entre ellos Emiliano 'Dibu' Martínez, Leandro Paredes, Lisandro Martínez y Rodrigo De Paul.

Para que Garnacho quede blindado por la Selección Argentina deberá jugar dos partidos más, ya que FIFA exige tres partidos oficiales. De todos modos, la Selección española tendría que esperar tres años para poder convocarlo. Aún así, 'Garna' ya anticipó que la decisión de jugar para la Albiceleste está tomada, más allá de si juega o no tres encuentros.