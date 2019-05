"Quería jugar en el Coloso y poder vivir eso. La vida me llevó a otro lado, pero mi sueño siempre fue este. Lo que vino superó absolutamente todo", remarcó en diálogo con todo el equipo de 90 minutos de fútbol. Rápidamente, esa respuesta invitó a una repregunta inevitable: ¿por qué no quedó en River?

"El tema de River… yo estaba en Newell's. Fui a probarme por un técnico que había en Rosario y me trajeron a Buenos Aires. Me probaron con chicos más grandes. Jugué quince, veinte minutos. Me dijeron: 'Volvé dentro de 10 días para jugar con los de tu categoría'. Volví ya con gente de mi edad y metí tres, cuatro goles. Estaba lo del tratamiento también, me iban a bancar. Mis viejos no podían y hacían un esfuerzo para pagar unas cuotas", relató el 10 con humor.

Para rematar la anécdota, entre risas, Lio reveló por qué nunca se puso la de la Banda: "Me dijeron: 'traé el pase y te venís para acá'. Y cuando fui a buscar el pase a Newell's me sacaron cagando".

