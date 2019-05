Messi: "Con Argentina quiero intentarlo todas las veces posibles"

"Cuando nació Thiago entendí que las prioridades eran otras. Obviamente me sigue doliendo mucho los resultados. Pero llego a casa, veo a mi mujer y se me pasa. Antes no quería ver la tele, ni comía. Ahora cambió. Lo sufro, pero lo manejo de otra manera", le dijo Leo al Pollo Vignolo en Fox Sports Radio. Todo esto y mucho más a continuación

Las frases destacadas de Messi

• "No soy de mirar mucho, me da vergüenza cuando me veo en la tele. No me gusta verme, no me gusta ver los partidos repetidos. Me quedo con la imagen de mi cabeza, lo que vi en cada momento en cada jugada. Pero con mi hijo me estoy acostumbrando a verme."

• "Thiago está viendo todo lo que es el fútbol, lo que se genera. Sufre muchísimo cuando perdimos como contra el Liverpool o la Copa del Rey. Quiere estar al lado mío porque sabe que me duelen las derrotas."

• "Cuando nació Thiago entendí que las prioridades eran otras. Obviamente me sigue doliendo mucho los resultados. Pero llego a casa, veo a mi mujer y se me pasa. Antes no quería ver la tele, ni comía. Ahora cambió. Lo sufro, pero lo manejo de otra manera."

• "Con Argentina quiero intentarlo todas las veces posibles. No dejar pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o los comentarios negativos hacia a mí. Es un mensaje para los chicos que me siguen: tropezarse, levantarme y seguir. Pelear por los sueños en la vida también."

• "Mi sueño siempre fue ser futbolista, llegar a primera división. Yo estaba en Newell's, y de chico quería jugar en el Coloso y poder vivir eso. La vida me llevó a otro lado, pero mi sueño siempre fue eso. Lo que se vino superó absolutamente todo."

• "Mi forma de competir es la misma que cuando era chico. El día que no me divierta jugar, no lo hago más."

• [Sobre su llegada a Barcelona] "Estábamos bárbaros, no nos faltaba nada. Peor el hecho de estar lejos de la familia, los amigos, me hacía trabajar la cabeza todo el día"

• "El tema de River… yo estaba en Newell's. Fui a probarme por un técnico que había en Rosario. Me trajeron acá a Buenos Aires. Me probaron con chicos más grandes. Jugué quince, veinte minutos. Me dijeron: 'volvé dentro de 10 días con tu categoría'. Volví ya con gente de mi edad y metí tres goles. Estaba lo del tratamiento también, me iban a bancar. Mis viejos no podían y hacían un esfuerzo para pagar unas cuotas. Me dijeron trae pase y te venís para acá. Y cuando fui a buscar el pase a Newell's me sacaron cagando."

• [Sobre el Mundial de Rusia] "La realidad era que no éramos candidatos. Hoy estamos en una situación diferente. Con una camada de chicos nuevos, somos muy poquitos lo que llevamos muchos partidos en la Selección. Es lógico, estamos de recambio. Después de jugadores importantes que, más allá de no llegar a consagrarse, fue algo extraordinario. Y creo que no fue reconocida."

• "Veo un grupo muy bueno. Con muchas ganas, emoción."

• "Escucho lo que me dejan. Mi mujer y mis hijos son los que ponen música. Cuando estoy en Barcelona no paso tiempo solo. Estoy continuamente pendiente de los nenes. Entro en su rutina. "

• "De Paul es el más caradura. Hay un ambiente espectacular. Los chicos ya se conocen, llevan 10 partidos. Yo soy una más adentro del grupo. Lo dijimos desde que llegué: estoy para conseguir algo con la Selección."

• "A mi hijo Thiago le encanta que yo venga a la Selección. Cuando no jugaba me preguntaba porque no estaba. Le tocó vivir el partido en la Bombonera que fue impresionante."

• "Disfruta lo que pasa alrededor mío. Pero a veces me dice 'quiero que me llamen Thiago solo, no quiero que me llamen Messi'. Los chicos más grandes que saben que es mi hijo quieren jugar conmigo. Yo quiero jugar con mis amigos."

• "Si hay algo que me quedó pendiente fue jugar en la Primera del fútbol argentino y en Newell's, que es donde jugaba, el equipo del que era hincha. Es algo que tengo pendiente, pero no sé si se va a dar. Hay muchas cosas alrededor de eso. No puedo decir 'me voy a cumplir mi sueño, me voy a jugar a Newell's'."

• [Sobre el banderazo en Rusia]: "No estaban las cosas dadas para salir a saludar a toda la gente. A veces se dice o se piden cosas que no se pueden por seguridad nuestra y de la gente. Buscaban cualquier excusa para darnos"

• "Lo de Rusia fue complicado. Todo lo que nos tocó vivir ese mes. Si hubiésemos ganado el primer partido, hubiésemos hecho otro Mundial. Por eso sentó culpa por errar el penal. Todo hubiese sido diferente. Con Croacia fue una desgracia, nos respetaban mucho"

• "No me gusta hablar de lo que vivimos adentro del vestuario. Las cosas de grupo quedan ahí. Pero sí: fue un Mundial atípico y prefiero dejarlo ahí"