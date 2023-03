El enojo de una parte de la hinchada del PSG con Messi es porque se fue antes del entrenamiento del martes del equipo. Si bien habría sido por precaución, en los medios franceses comentaron que fue porque se había sentido disconforme con el trabajo propuesto por Christophe Galtier.

Jorge Messi, su padre y representante, desmintió esa versión. “¡Peligro, fake news! ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK! Por muchos -introduce dos emoticones de alerta- que pongan no se crean nada... No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, comentó en sus redes sociales.

Embed Messi fue silbado en el Parque de los Príncipes.



pic.twitter.com/bRKPZRuDtb — JS (@juegosimple__) March 19, 2023

Además, Galtier aseguró en conferencia de prensa que nota "feliz en el vestuario" a Messi. Leo tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio y por el momento no ha llegado a un acuerdo con el club para la renovación. Eso sí, por el momento solo negocia con el PSG.

Tras ganar el Balón de Oro del Mundial de Qatar y recientemente el The Best, Messi volvió a ser reprobado por la hinchada. Cabe recordar que Leo ya había sido silbado por los hinchas del PSG -con mayor intensidad- durante su primera temporada y nuevamente tras sufrir la eliminación en la Champions League.

Messi, con 35 años, lidera el rubro de asistencias (13) en la Ligue 1 y con esa misma cantidad de goles es el segundo mayor anotador de su equipo, junto al brasileño Neymar, detrás el francés Kylian Mbappé (19), quien este domingo fue ovacionado por el público en el Parque de los Príncipes.

