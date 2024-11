Lionel Scaloni adelantó que se viene una renovación en la Selección

"Necesitamos que jueguen. Estos seis partidos fueron muy seguidos después de la Copa América", declaró. "Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho salvo en esta ocasión", agregó.

Además, se refirió a la situación de Lionel Messi, quen terminó su participación en la MLS con Inter Miami y no volverá a jugar hasta comenzado el 2025. "En el caso de Leo es un caso bastante diferente. Juegue siempre, incluso cuando tiene que descansar, pero no pensamos más allá que eso. Es importante que tengan continuidad", dijo.

"El año de Leo es el año de un jugador que ha jugado un montón de partidos, que ha estado disponible un montón, que tuvo una Copa América en el medio. Es difícil que esté al 100% y no haya tenido problemas, lo veo normal. Sufrió una lesión, pero en general con nosotros siempre ha estado bien", completó.

Gonzalo Montiel es uno de esos jugadores que suman muy pocos minutos en su club, en este caso en Sevilla, pero siguen siendo convocados a la Selección Argentina. Ante la lesión de Nahuel Molina, será titular este martes ante Perú y el DT aseguró que su caso es especial. "Gonzalo es un chico que cuando lo vez entrenar y competir es muy difícil dejarlo afuera. Son casos muy particulares, es muy querido dentro del grupo y te lo querés llevar a tu casa por como entrena. Es increíble. Más allá de que quisiéramos y necesitamos que juegue más, es un caso especial porque lo apreciamos un montón y cada vez que ha estado dentro de la cancha ha aportado", concluyó.

En otro tramo de la conferencia de prensa se refirió a la derrota frente a Paraguay y al partido que se viene frente a Perú. "No nos gusta perder, pero según la manera te deja de preocupar menos. Se puede perder, forma parte del fútbol. También reponerse y ellos lo tienen claro", declaró el entrenador el lunes en rueda de prensa.

"De vez en cuando perder para ver cómo se encuentra el equipo está bueno y ver cómo afronta la situación ante la adversidad". Perú es penúltimo de la eliminatoria con siete puntos, uno más que Chile, ante el cual empató sin goles el viernes.

"Es un equipo con las cosas claras, jugadores experimentados en defensa, buen pie, jugadores rápidos por los costados. Por lo que hemos visto podrían tener un punto más, hay que tener cuidado. La clasificación engaña y no hay que confiarse", advirtió Scaloni. "Es una selección que nos puede poner en problemas".

"No les diría nunca que se cuiden. El partido importante es este, hay que sacar adelante primero este partido. Si hay bajas, después se verá", evaluó Scaloni sobre los riesgos.

Argentina puede perder el primer puesto en el ranking de la FIFA

La Selección Argentina puede perder el sitio de privilegio en el ranking de la FIFA, donde viene ocupando el primer lugar. “¿Perder el primer puesto del Ranking FIFA? No me preocupa. Está ahí la estadística y no creo que sea tan importante. Lo importante es ganar mañana y lo otro ya es secundario”, dijo escaloni.

Actualmente, Argentina, que ganó un solo partido desde que se consagró campeona de la Copa América (6-0 a Bolivia), cuenta con 1.862,36 puntos, apenas tres más de Francia (1859.79), que escaló tras vencer a Italia en la Nations League, mientras que España (1.848,76) sigue en ascenso tras superar a Dinamarca.

Si los de Lionel Messi y compañía empatan este martes desde las 21 en La Bombonera, descenderán al segundo lugar con 1854.75 unidades, y con un tropiezo podrían quedar terceros con 1842.25, siempre y cuando los españoles logren un resultado favorable frente a Suiza.