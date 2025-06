Lionel Scaloni habló de su continuidad en la Selección Argentina

El oriundo de Pujato reconoció recibir ofrecimientos pero todavía no cuenta con el convencimiento para tener su primera experiencia al frente de un equipo. "No estoy convencido de dirigir algún club, me gustaría, pero no lo sé en el corto plazo. Todos esos mensajes hay que ver si son verdad, por eso no contesto y los dejo pasar", inició.

En ese sentido, Scaloni dejó la puerta abierta a lo que pueda suceder una vez que concluya la participación en la cita mundialista, el último torneo en su actual contrato con el seleccionado nacional: "Después del Mundial se verá. Tengo la cabeza preocupada en la Selección. El mundo del fútbol es complicado y a veces no está bueno meterse en esas cosas".

"En mi caso yo sé que estoy hasta el Mundial. Hay mucha gente dando vueltas que te ofrecen cosas… De ahí a que sea verdad. No conviene porque te desvía", dejó en claro el mandamás de 47 años, quien ya entró en la historia como los grandes entrenadores de la historia de la Albiceleste.

Lo más cercano que Scaloni estuvo de dirigir en un club fue su primera experiencia como Asistente de Campo dentro del Cuerpo Técnico de Jorge Sampaoli en Sevilla, un cargo que ejerció durante poco menos de un año antes de trasladar con el oriundo de Casilda a la cabeza a la Selección Argentina, un ciclo que tras finalizar le encontró primero como interino y luego ratificado en el cargo tras el tercer puesto en la Copa América 2019.

Por otro lado, Scaloni comentó sobre el presente de la Selección: "No me pongo a pensar si somos la mejor del mundo. Somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual ante cualquier selección. También es verdad que si no estás bien podés perder con este tipo de conjuntos, pero somos una selección que siempre estaremos ahí”.