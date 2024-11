Lionel Scaloni: "Paraguay siempre fue difícil para nosotros"

"Paraguay es una selección que siempre fue difícil para nosotros, tiene buenos jugadores y sabemos que los equipos de Alfaro son muy ordenados y eso los hace complicados. Además suelen hacerse fuertes de local", expresó.

Con respecto a la alineación, dijo: "Será bastante similar a la del último partido con Bolivia, pero no se los confirmé aun a los jugadores y por eso no la doy por el momento. Va a ser un partido dificilísimo, contra un rival que está muy bien. Y se resolverá en la mitad de cancha, que es la zona fundamental donde se definen todos los partidos en la actualidad".

Y luego se refirió a la posibilidad de clasificar en esta doble fecha de Eliminatorias y al respecto dijo: "Primero tenemos que ganar los dos partidos y después ver que sucede en los otros encuentros. La prioridad hoy no es clasificar ya, pero no vendría mal. Si lo logramos, veremos cómo encaramos el trabajo durante lo que queda de las Eliminatorias".

También habló de la falta de minutos que sufren algunos jugadores, como Leandro Paredes en Roma, y sobre las apretadas agendas de los futbolistas que a veces impiden las convocatorias y les generan varias lesiones de manera crónica.

"No hablamos en profundidad y no solemos meternos en lo que hacen los jugadores en los clubes, pero lógicamente Leandro no está teniendo los minutos que él quisiera tener. Estos seis partidos casi seguidos fueron especiales, pero de acá a la próxima convocatoria, sí voy a precisar que tengan más continuidad", expresó.

Y agregó: "Habrá que ver cómo se articulan las cosas porque estos meses fueron muy pesados a nivel físico. Yo creo que los próximos seis meses habría que mirarlos para que no sean tan seguidos los partidos de selección, sobre todo para los jugadores que deben viajar a Sudamérica".

Sobre el regreso del "Dibu" Martínez tras la suspensión, confió: "Emiliano está bien y se sumó al grupo con toda la energía que él trae habitualmente, así que estamos contentos con volver a contar con él en el grupo". El arquero estuvo fuera en dos convocatorias por una suspensión de dos partidos por la agresión a un fotrógrafo tras el encuentro frente a Colombia.

El DT también se mostró orgulloso de haber hecho debutar a tantos jugadores en el seleccionado argentino, 49 en total. "No tenía el número exacto, pero es un orgullo y es mérito de ellos. Hay una base y esto seguirá siendo así porque la Argentina es un lugar donde siempre surgen jugadores".