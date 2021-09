Lisandro López: "No voy a mentir, a mi me mata no jugar"

"Estoy feliz por los tres puntos, eso no me lo saca nadie. Era una cancha difícil. Estoy contento por el gol y un poco triste por el que me hice en contra. Le pido disculpas a los bosteros y todos mis compañeros", manifestó López al finalizar el partido.

Por otra parte, dijo que está "agradecido con Seba (Battaglia) porque me puso y pude ayudar. Me falta ritmo futbolístico, yo me entreno para jugar. Estoy para cuando me necesiten".

En ese sentido, cerró sincero: " No voy a mentir, a mi me mata no jugar. Me mata sentarme en el banco y ver a mis compañeros pero bueno es lo que me toca hoy. Lo hago con mucho respeto y trabajo".