El crack argentino, que mañana competirá por su sexto Balón de Oro, apareció en el minuto 40 con un zurdazo implacable para resolver un partido difícil y mantener a su equipo como uno de los dos punteros del campeonato junto a Real Madrid.

Este fue el gol número 30 de Messi contra Atlético de Madrid en 39 partidos y el primero suyo en el Wanda Metropolitano.

VIDEO: el resumen con el golazo de Messi y las mejores jugadas

Embed

El moderno estadio madrileño era el único de la liga española en el que Messi no había marcado goles.

A su vez, el rosarino llegó a los nueve gritos en la presente liga y quedó a uno del artillero, el francés Karim Benzema, de Real Madrid.

El “Cholo” Simeone, por su parte, extendió su mala racha ante el conjunto “culé” al que solo pudo derrotar en dos de los 26 enfrentamientos con 15 derrotas y 9 empates.

El partido más atractivo de la 15ta fecha también tuvo en el centro de la escena al francés Antoine Griezmann, quien jugó por primera con la camiseta de Barcelona en la casa de su ex club.

Ya desde la previa, el clima no fue el mejor para el campeón del Mundo ya que los hinchas “colchoneros” llenaron su placa, ubicada en las afueras del estadio, con basura y ratas de juguete.

Durante el partido, el delantero fue silbado y también le dedicaron algunas banderas en su contra.

La jornada había empezado con Sevilla, que con nutrida contribución argentina, se impuso por 1-0 a Leganés y trepó a la tercera posición del campeonato.

El conjunto andaluz se llevó la victoria con una conquista del defensor brasileño Diego Carlos, a los 18 minutos de la segunda etapa.

Sevilla, dirigido por Julen Lopetegui, contó con los concursos de los mediocampistas Ever Banega (ex Newell's y Boca) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba).

En tanto, en Leganés, ubicado en la última posición con apenas 6 unidades, se desempeñaron el marcador de punta Jonathan Silva (ex Boca y Estudiantes de La Plata) y el atacante Guido Carrillo (ex Estudiantes), que ingresó en la segunda mitad.

Con esta victoria, Sevilla llegó a las 30 unidades y quedó apenas una por debajo del líder Real Madrid, que en la tarde del sábado superó por 2-1 a Alavés.

En distinta medida, los argentinos Ezequiel “Chimy” Ávila, Jonathan Calleri y Facundo Roncaglia también fueron protagonistas en el triunfo de Osasuna sobre Espanyol por 4-2, como visitante.

Ávila, ex San Lorenzo, fue la figura de Osasuna al marcar un gol (el 2-1) y forzar el penal que se convirtió en el 4-2 definitivo para el equipo visitante que jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Facundo Roncaglia (7m. ST).

En Espanyol, por su parte, Calleri ingresó en el segundo tiempo junto a Pablo Piatti y fue el autor del descuento (48m. ST).

En otro encuentro jugado hoy, Athletic Bilbao (26 puntos) superó por 2-0 a Granada (21), con los tantos marcados por Raúl García (Pt. 41m., de penal) y Yuri (St. 38m.).

Los demás resultados de la fecha: Celta de Vigo 0-Real Valladolid 0; Mallorca 1-Betis 2; Valencia 2-Villarreal 1; Real Sociedad 4-Eibar 1.

Principales posiciones: Barcelona y Real Madrid 31 puntos; Sevilla 30; Real Sociedad y Athletic de Bilbao 26; Atlético de Madrid 25; y Getafe 24.