Los dos centrales que busca Independiente tras el 'no' de Kannemann

Sumar no uno, sino dos defensores centrales, es la prioridad máxima para Ricardo Zielinski en este mercado de pases. Luego de que una larga lista de opciones de zagueros se vaya descartando por distintos motivos, principalmente económicos, Kannemann parecía ser quien finalmente arribaría a Avellaneda. Experiencia y jerarquía, una incorporación de lujo.

Pero en las últimas horas del lunes, el zurdo de 32 años tuvo una reunión con los dirigentes de Gremio, que le propusieron una extensión del contrato. El ex San Lorenzo la aceptó y dejó pagando a Independiente, que ahora negocia por Felipe Aguilar y Federico Fernández.

felipe aguilar.jfif Felipe Aguilar ya había estado en el radar de Independiente.

Aguilar, colombiano de 30 años y con pasado en Lanús, regresó a Athletico Paranaense, donde tiene contrato hasta mediados de 2024 pero no sería tenido en cuenta, panorama que le daría ventaja a Independiente para sumarlo.

Fernández, de 34 años y subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014, quedó libre del Al Duhail de Qatar y analiza volver al fútbol argentino: el Rojo le ofreció un contrato por 18 meses y también lo busca San Lorenzo.

federico-fernandez-seleccion-argentina_416x234.webp Federico Fernández en la Selección Argentina en Brasil 2014.

Por otro lado, la dirigencia de Independiente negocia con los Xolos de Tijuana de México por dos futbolistas: el defensor uruguayo de 31 años Yonathan Rak, por el cual buscan un préstamo con cargo y opción de compra, y el delantero de la misma edad, con pasado en Quilmes, Alexis Canelo, a quien pretenden comprarle el pase en cerca de un millón de dólares.

Además, en las próximas horas se cerrarían las llegadas de Federico Mancuello y Lucas 'Saltita' González, y se resolvería por sí o por no los arribos de Fernando Zampedri, delantero de la Universidad Católica de Chile, y Domingo Blanco, volante ex CAI con presente en el Dnipro ucraniano.

Kannemann se excusó y un ídolo del Rojo lo liquidó

"Es un combo que me llevó a tomar esta decisión, son muchos años, mi familia. No fue una decisión fácil. Hicieron mucho esfuerzo para que pueda ir, me sorprendió, así que mis mayores respetos a Independiente. Fue más una decisión familiar y el cariño que tengo por Gremio”, explicó el zaguero de 32 años en declaraciones a Radio La Red.

"Tengo el máximo respeto a Independiente; tengo un corazón y aprecio muy grande por Gremio y eso pesó, siempre se fue de frente y si había una posibilidad de quedarme, iba a pasar eso y pasó”, dijo, quien firmó un nuevo vínculo hasta diciembre de 2025.

Daniel Bertoni, gloria del Rojo, arremetió contra Kannemann en diálogo con D Sports y aseguró que "utilizó mucho a Independiente para negociar y quedarse en Gremio", aunque destacó que "fue un caballero al pedir disculpas" y entendió que "el jugador hoy en día ve su porvenir y la parte económica es importante, no digo todos, pero hay jugadores que priorizan eso antes que el amor a la camiseta".